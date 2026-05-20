Manca pochissimo alla messa in onda della scelta di Ciro Solimeno: tra il 25 e il 27 maggio prossimo, infatti, i fan di Uomini e donne potranno assistere al fidanzamento tra il tronista ed Elisa Leonardi. Stando ad una segnalazione che è arrivata a Daria Restaino su Instagram, i due ragazzi avrebbero trascorso alcuni giorni insieme a Roma e avrebbero registrato contenuti inediti per Witty Tv.

Il messaggio sulla coppia di Uomini e donne

Come va tra Elisa e Ciro fuori dagli studi di Uomini e donne? I fan se lo stanno chiedendo da circa una settimana, ovvero da quando è stata registrata la scelta e i due hanno cominciato a viversi lontano dai riflettori.

Il regolamento del dating-show vieta alle nuove coppie di mostrarsi per strada o sui social prima della messa in onda dell'ultima puntata alla quale hanno partecipato, quindi Solimeno e Leonardi non hanno ancora rotto il silenzio sul loro legame.

In queste ore, però, sul web si è diffusa una segnalazione che aggiornerebbe i curiosi su cosa avrebbero fatto i due ragazzi nei giorni scorsi, prima di tornare ognuno a casa propria.

L'indiscrezione che impazza sul web

"Elisa e Ciro sono insieme questa settimana per registrare il dopo scelta per Witty Tv, fonti certe", si legge nel messaggio che Daria Restaino ha ricevuto e poi condiviso tra le storie del suo profilo Instagram.

Stando a quest'indiscrezione ancora tutta da verificare, in questi giorni il tronista e la corteggiatrice di Uomini e donne sarebbero tornati agli Elios per girare contenuti inediti che poi dovrebbero essere postati sulla piattaforma legata al dating-show.

La data della scelta in televisione

L'attesa dei fan di Elisa e Ciro sta per finire: tra lunedì 25 e mercoledì 27 maggio, infatti, andrà in onda la scelta e i due potranno cominciare a pubblicare contenuti di coppia sui social.

Molto probabilmente anche Martina romperà il silenzio tra qualche giorno, un po' come fanno tutti i protagonisti del dating-show quando ricevono il via libera dalla redazione per parlare del loro percorso.

Ad oggi quelli che sul web sono stati ribattezzati i Solinardi sono gli unici che si sono scelti in questa edizione che stanno ancora insieme.