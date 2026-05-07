Nelle puntate di Uomini e donne che sono state registrate mercoledì scorso Ciro Solimeno ha anticipato che sceglierà la prossima settimana. Stando ad una segnalazione che è arrivata a Deianira Marzano, la famiglia del tronista avrebbe una netta preferenza per Martina Calabrò, la corteggiatrice di Roma che da mesi si contende il cuore del giovane con Elisa Leonardi.

L'indiscrezione sui parenti del tronista di Uomini e donne

Lo scorso 6 maggio Ciro ha annunciato che concluderà il suo percorso a Uomini e donne in una delle registrazioni che ci saranno la prossima settimana, le ultime della stagione 2025/2026.

In questo periodo il tronista è apparso piuttosto incerto, come se non avesse ancora una preferenza tra le due ragazze con le quali sta uscendo in esterna da mesi.

Una segnalazione che è arrivata a Deianira Marzano poche ore fa, però, potrebbe aiutare a fare chiarezza sul pensiero della famiglia del giovane su entrambe le corteggiatrici.

"Ciro farà la scelta martedì prossimo. I genitori preferiscono Martina e lo so perché ho parlato con una persona vicina alla famiglia di lui", si legge nel messaggio che l'esperta di gossip ha ricevuto e poi condiviso su Instagram.

Le ultime esterne

Stando alle ultime indiscrezioni, la scelta di Ciro si dovrebbe registrare martedì 12 maggio, quindi tra meno di una settimana.

Da qui al fatidico giorno, però, il giovane trascorrerà 24 ore sia con Elisa che con Martina e ciò potrebbe aiutarlo a dissipare gli ultimi dubbi prima di prendere una decisione definitiva tra le due.

La rottura con Martina e la nuova avventura

Ciro è stato protagonista delle ultime due edizioni di Uomini e donne: l'anno scorso è stato corteggiatore e poi scelta di Martina De Ioannon, ma anche in questa stagione è tornato più volte in studio per partecipare a confronti che hanno regalato ascolti record al programma.

Dopo la fine della storia d'amore con la 27enne di Roma, Solimeno ha immediatamente voltato pagina accettando il ruolo di tronista.

Il giovane ci ha messo un po' a liberarsi del "fantasma" dell'ex fidanzata, infatti il suo percorso è partito ufficialmente quando ha cominciato a provare un reale interesse per Elisa e Martina.