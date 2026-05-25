Oggi, 25 maggio, inizierà l'ultima settimana di programmazione di Uomini e donne prima delle vacanze: le anticipazioni che sono state caricate su Witty Tv, però, svelano che si parlerà solo di alcuni componenti del parterre Over. I fan che si aspettavano di assistere alla scelta di Ciro Solimeno, dunque, dovranno pazientare 24 o addirittura 48 ore: il "sì" del tronista a Elisa Leonardi sarà trasmesso su Canale 5 martedì o mercoledì pomeriggio.

Le anticipazioni della nuova puntata di Uomini e donne

Si allunga l'attesa dei fan di Uomini e donne che non vedono l'ora di guardare l'ultima scelta di questa stagione.

Stando alle anticipazioni della puntata del 25 maggio, neppure oggi si vedrà il fidanzamento tra Ciro ed Elisa e ciò ha creato parecchio malcontento tra i sostenitori del ragazzo.

L'appuntamento che andrà in onda all'inizio della settimana, infatti, sarà dedicato ad alcuni componenti del parterre Over: Barbara e Massimo, Gloria, Cinzia e Gemma.

La data dell'ultima scelta della stagione

Come ha sottolineato Daria Restaino su Instagram, la scelta di Ciro potrebbe andare in onda martedì 26 o addirittura mercoledì 27 maggio, quindi tra 24 o 48 ore.

Il pubblico di Uomini e donne, dunque, dovrà pazientare ancora un po' prima di assistere al fidanzamento tra il tronista campano e la corteggiatrice Elisa, che è stata preferita a Martina dopo un percorso che è durato circa quattro mesi.

I due ragazzi, intanto, lo scorso weekend sono stati avvistati insieme a Catania (città di lei) in compagnia di amici e ciò conferma che tra loro procede tutto a gonfie vele.

Le proteste dei fan

Da quando si è saputo che la scelta di Ciro non andrà in onda il 25 maggio come tanti speravano, sui social c'è chi si è esposto per lamentarsi di quest'ennesimo rinvio.

"Ma Maria ha deciso di farci penare fino all'ultima puntata?", "Questa notizia l'ho presa male", "Ho vissuto il weekend convinta che oggi avremmo visto almeno la prima parte della scelta, e invece no", "Non ci interessa nulla di Massimo e Barbara, vogliamo vedere Ciro", "Questo trono Over ha stufato", "Un'agonia", "Praticamente vedremo l'inizio martedì e la fine mercoledì", si legge su X.