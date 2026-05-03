Le anticipazioni delle prossime puntate di Uomini e Donne, in onda su Canale 5, che fanno riferimento alla registrazione del 22 aprile, i cui dettagli sono trapelati da Lorenzo Pugnaloni sul suo sito, annunciano una nuova coppia. Nicola e Giada, infatti, torneranno in studio dopo l’uscita separata del giorno precedente per annunciare una decisione importante; dall’altro lato, ci saranno Cinzia e Marco, ancora al centro dell’attenzione dopo la segnalazione arrivata nella registrazione precedente. A completare il quadro, ci saranno anche aggiornamenti sul trono di Ciro e sull’assenza improvvisa di Elisa.

Cinzia e Marco resteranno in studio ma lei vorrà valutare tutto prima di uscire con lui

Le vicende sentimentali di Cinzia e Marco continueranno a tenere banco anche nelle prossime puntate di Uomini e Donne. I due protagonisti del trono over saranno ancora scossi dalla segnalazione che aveva agitato lo studio nella registrazione precedente. Tra uscite improvvise e rientri carichi di tensione, la dama campana e il cavaliere milanese saranno ancora presenti e pronti a confrontarsi. Cinzia, pur non chiudendo la porta a un possibile futuro insieme, sarà chiarissima: prima di lasciare il programma con Marco, vorrà vedere come lui si comporterà nelle prossime settimane. Cinzia non sembrerà intenzionata a prendere decisioni affrettate, soprattutto dopo le incertezze emerse.

Marco, dal canto suo, proverà a rassicurarla, ma l’atmosfera resterà sospesa: il pubblico vedrà una coppia che potrebbe fare un passo importante, oppure incrinarsi definitivamente.

Nicola e Giada si fidanzano

Il momento più inatteso arriverà quando Nicola e Giada, usciti separatamente nella registrazione precedente, faranno il loro ritorno in studio. Davanti a tutti, dichiareranno di essersi rivisti, di aver parlato a lungo e di aver deciso di darsi una possibilità come coppia fuori dal programma. Una scelta che sorprenderà il parterre, soprattutto perché il loro percorso era sembrato incerto fino all’ultimo. Nel frattempo, si tornerà anche sul trono di Ciro, segnato dall’assenza di Elisa, che – come spiegato da Maria – dopo essere tornata a casa il giorno prima avrà deciso di non presentarsi più in studio.

Ciro, visibilmente turbato, chiederà di lasciare momentaneamente lo studio per riflettere, ma non farà più ritorno. Gianni commenterà la situazione sottolineando come Elisa, dopo le parole del tronista nella precedente registrazione, si fosse sentita messa da parte e non compresa.