Su Rai 3, da lunedì 11 a venerdì 15 maggio si apprestano ad andare in onda i nuovi episodi di Un posto al sole. Stando a quanto si apprende dagli spoiler, a Palazzo Palladini diverse coppie sembrano vivere un momento di difficoltà: Rosa raggiunge nuove consapevolezze e inizia a vedere il rapporto con Damiano in modo diverso, mentre una discussione tra Raffaele e Ornella finisce per coinvolgere anche persone a loro vicine.

Spoiler UPAS

In occasione delle nuove puntate di Upas non mancano i colpi di scena: le anticipazioni parlano delle coppie presenti a Palazzo Palladini che vivono tutte un momento di crisi.

Rosa riceve un libro da Pino e leggendolo inizia a vedere il rapporto con Damiano con occhi diversi. Per la donna non si tratta di un colpo di fulmine, ma di una nuova consapevolezza. Rosa sembra essere pronta a voltare pagine e aprire nuovamente il suo cuore. Una forte discussione tra Raffele e Ornella finisce per coinvolgere anche altre persone vicine alla coppia, al punto da compromettere i rapporti con Renato. Giudo e Mariella invece osservano con ansia l'esito della prima uscita tra Sergio e Bice: i due sembrano non riuscire a stare lontani l'uno dall'altra, ma il loro rapporto potrebbe portare nuovi colpi di scena.

Tra Marina, Greta e Roberto le cose non sembrano andare meglio. L'assidua presenza di Greta sembra creare scompiglio in Marina, ma quest'ultima anziché affrontare il problema con il suo compagno decidere di prendere una scelta delicata senza consigliarsi con nessuno.

La scelta presa da Marina, però, potrebbe creare una frattura nel rapporto con Roberto poiché l'uomo potrebbe sentirsi escluso da tale decisione.

Il commento di alcuni utenti del web

Su X, diversi utenti hanno espresso una loro opinione sui prossimi episodi di Upas. Un utente ha detto: "Io non riesco a capire la scelta di Marina". Un altro utente ha invece cercato di comprendere le prossime mosse della donna: "Greta è invadente e Roberto dovrebbe farglielo notare se non vuole perdere Marina". Uno spettatore si è soffermato su Rosa e Damiano: "Spero che lei riesce a risorgere dalle ceneri del passato". Un altro utente ha invece commentato: "Ma perché Raffaele deve prendersela con Renato se litiga con Ornella? Tutto questi anni di amicizia buttati al vento".