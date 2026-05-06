Nelle prossime puntate di Un posto al sole, in onda dall'11 al 15 maggio, verrà dato ampio spazio alle vicende di casa Ferri. A quanto pare Marina proprio non si fiderà di Roberto e prenderà un'iniziativa, piuttosto rischiosa, per allontanare il marito da Greta.

Nel frattempo Cristina si mostrerà disposta a tutto pur di riconquistare Leo e questo la porterà a fare una grossa sciocchezza.

Un posto al sole, Cristina sarà sempre più invischiata con Leo

A casa Ferri l'atmosfera sarà sempre più tesa, e questa volta i problemi non riguarderanno soltanto gli adulti.

Cristina sembrerà ormai completamente presa da Leo e, pur di riaverlo vicino, sarà pronta anche a mettersi contro i genitori. Il ragazzo però, consapevole di quanto ascendente abbia su di lei, deciderà di approfittarsene.

Leo tornerà così ad avvicinarsi alla giovane Ferri, ma lo farà soprattutto per continuare a manipolarla, con modi ambigui e difficili da decifrare. Una situazione pericolosa, che potrebbe spingere Cristina a compiere un gesto rischioso che non viene chiarito.

Upas, Roberto contro Stefano Mori: sarà guerra per gli inserzionisti

Mentre le tensioni tra i più giovani continueranno a crescere, anche gli adulti si prepareranno a nuove mosse. Greta proverà a chiedere aiuto a Roberto per recuperare il rapporto con la figlia, ma Ferri avrà la testa altrove.

Roberto, infatti, sembrerà sempre più concentrato sulla sfida con Stefano Mori e sul tentativo di sottrargli inserzionisti. Per riuscirci arriverà a fare una proposta piuttosto discutibile: chiederà a Michele di realizzare un programma molto simile a una trasmissione già in onda sulla radio del rivale. Michele apparirà subito a disagio davanti un’operazione così poco trasparente.

Nel frattempo Marina non resterà a guardare. Stanca di una situazione che sente ormai fuori controllo, deciderà di passare all’azione e di costruire una strategia precisa per liberarsi una volta per tutte della presenza di Greta. Il suo piano, però, potrebbe rivelarsi molto rischioso

Un posto al sole, Marina preparerà un piano segreto con Stefano Mori

Le anticipazioni non danno dettagli precisi, ma pare che Marina, dopo aver preso un'iniziativa senza avvisare suo marito, arriverà a cercare un'intesa segreta proprio con Stefano Mori.

Una scelta azzardata, che rischierà di incrinare la fiducia tra lei e Ferri.

Resta da capire cosa farà di preciso. Forse minaccerà Stefano di rivelare la tresca alla moglie se non le toglierà Greta dai piedi, oppure gli offrirà un accordo economico. Sta di fatto che, se questa mossa venisse fuori, Marina finirebbe per passare dalla parte del torto, regalando a Roberto l'occasione perfetta per staccarsi da lei. Dovrà quindi essere scaltra, fare in modo che tutto vada come vuole senza che nessuno possa risalire a lei.