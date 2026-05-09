Nelle prossime puntate di Un posto al sole, in onda dal 18 al 22 maggio, Serena deciderà di andare fino in fondo per scoprire la verità su Maurizio. Ancora turbata dai suoi incubi, sceglierà così di contattare Monica per cercare di capire cosa sia davvero accaduto in passato.

Nel frattempo Manuela, ormai totalmente presa dal rapporto ritrovato con suo padre, deciderà di presentarlo a Niko e Jimmy. Tutto avverrà sotto gli occhi di Serena, che continuerà a osservare la situazione con crescente preoccupazione, senza però trovare ancora il coraggio di rivelare alla sorella tutti i suoi sospetti.

Manuela sempre più vicina a Maurizio

Tra le gemelle, Micaela ha mostrato fin dall’inizio un disinteresse quasi totale verso il padre ritrovato, mentre Manuela si è lasciata coinvolgere molto di più. Il rapporto tra lei e Maurizio è cresciuto rapidamente, al punto che nelle prossime puntate Manu deciderà di presentarlo a Jimmy.

Un’immagine promozionale mostra l’incontro tra i due sotto lo sguardo severo di Serena, che ormai sembra non fidarsi più dell’uomo. Successivamente, Serena chiederà spiegazioni a Maurizio: lui, ovviamente, negherà ogni accusa e fornirà la sua versione dei fatti. Ma dove si nasconde la verità?

Un posto al sole: Serena indaga sul passato di Monica e Maurizio

Sconvolta da quell’incubo, che getta nuove ombre sulla fine della relazione tra Maurizio e Monica, Serena si ritroverà davanti a un dilemma: confidarsi o meno con Manuela.

Maurizio, intanto, deciderà di raccontare la sua versione dei fatti. Resta da capire quanto sarà convincente e, soprattutto, se il suo racconto entrerà in netto contrasto con quello dell’ex compagna.

Attenzione, inoltre, a quello che succederà nelle puntate in onda nella seconda metà di maggio: Maurizio, probabilmente a causa delle accuse di Serena, improvvisamente non si farà più sentire e Manuela non capirà il motivo. Serena, sentendosi anche in parte responsabile, contatterà Monica per un confronto chiarificatore, ma ne uscirà ancora più frustrata e sempre più in ansia per la sorella.

Un posto al sole: Maurizio sparisce e Serena teme per Manuela

Le ipotesi più probabile restano due. La prima è che Maurizio sia vittima di un’accusa falsa e devastante da parte di Monica.

Sarebbe un colpo di scena probabilmente più inaspettato della violenza.

La seconda opzione, ovviamente molto più inquietante, è che Maurizio abbia davvero violentato Monica. Se così fosse, il volto rassicurante mostrato finora sarebbe solo una maschera, e dietro si nasconderebbe un uomo molto diverso. Comunque vada, tutto passa da Serena. Quegli incubi che la tormentano, quei frammenti che emergono a fatica, sembrano l'unica strada per capire chi dice il vero tra Maurizio e Monica.