Continua l'appuntamento settimanale con le puntate di Un Posto al Sole (Upas), la longeva soap opera partenopea di Rai 3. Le anticipazioni relative alle puntate che andranno in onda da lunedì 25 a venerdì 29 maggio 2026 mettono in evidenza tante importanti novità, fra cui la crisi sempre più profonda tra Ornella e Raffaele, il coinvolgimento di Bice nelle manipolazioni di Sergio e la crisi di Alberto per l'allontanamento di Anna.

Un Posto al Sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 a partire dalle ore 20:50.

Palladini in crisi per l'allontanamento di Anna

Dopo una discussione con l'avvocato Palladini, Rossella non sa più come approcciarsi con Gianluca. Mentre Mariella e Guido si ritrovano intrappolati in un piano organizzato dall'amica Bice, Manuela viene delusa dal comportamento di Maurizio. Nel frattempo le gemelle hanno l'ennesimo scontro nel quale viene coinvolto Samuel. Stefano firma con Marina un importante contratto societario, dopodiché fa di tutto per riconquistare l'amata Fournier. Cristina, invece, vuole partire insieme a Leo per non deluderlo, ma questa decisione manda Roberto su tutte le furie. Nel frattempo Alberto è distrutto per l'allontanamento di Anna, ma l'avvocato non si arrende ed pronto a tutto pur di non perderla.

Ornella e Vanni sempre più vicini

Cotugno fa di tutto per distogliere Bice dagli inganni dell'ex marito, sebbene la donna sembri ormai convinta di voler perdonare Massaro. Mentre si prepara a partire con il marito, Ornella si sente sempre più attratta da Vanni, il quale fa di tutto per convincerla a lasciare definitivamente Napoli per raggiungere l'Argentina insieme a lui. Mentre Stefano è impegnato ad affrontare le tensioni con Greta e a riconquistare la donna, Marina sta vicino a Cristina aiutandola a superare le tensioni familiari con i suoi genitori e a guardare avanti.

Raffaele litiga con Ornella

Palladini è sempre più distrutto per i contrasti che si sono venuti a creare con il figlio e per l'allontanamento di Anna.

Intanto Poggi si concentra sull'assemblea di condominio sperando di ottenere finalmente la nomina di amministratore condominiale. Raffaele, dopo aver letto un messaggio inviato da Vanni alla moglie, litiga aspramente con Ornella, mentre Saviani presenta alla moglie, alla figlia e il genero un comico da inserire nel nuovo programma radiofonico. Rosa, invece, rischia la bocciatura per le troppe assenze.

Ipotesi trame future: il viaggio di Ornella e Raffaele potrebbe saltare

Nei prossimi episodi di Upas, dunque, si assisterà a tanti colpi di scena. Ma come andrà a finire tra Raffaele e Ornella? Il messaggio di Vanni, avendo scatenato una forte gelosia in Giordano potrebbe mandare a monte il viaggio organizzato dai due coniugi. Naturalmente si tratta di una semplice ipotesi e non di uno spoiler ufficiale su quanto andrà in onda.