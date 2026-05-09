Le nuove puntate di Un posto al sole in onda dall’11 al 15 maggio 2026 porteranno a Palazzo Palladini una settimana particolarmente delicata. Al centro delle trame ci saranno soprattutto Raffaele e Ornella, ormai vicini a un duro punto di rottura, ma anche Serena, sempre più ossessionata dai misteri che ruotano attorno a Maurizio. Nel frattempo Marina inizierà a muoversi in segreto, alimentando nuove tensioni nella sua vita privata.

Raffaele e Ornella ai ferri corti: la crisi travolge anche Renato

La settimana sarà dominata dalla crescente tensione tra Raffaele e Ornella.

I continui attriti, alimentati dalla gelosia del portiere nei confronti di Vanni, finiranno infatti per trasformarsi in uno scontro durissimo che lascerà profonde ferite nella coppia.

Raffaele apparirà sempre più nervoso e impulsivo, incapace di gestire la situazione con lucidità. La lite con Ornella avrà ripercussioni anche sui rapporti con Renato, che finirà coinvolto indirettamente nella crisi. Il clima a Palazzo Palladini diventerà così sempre più pesante, con vecchie amicizie e complicità messe improvvisamente in discussione.

Parallelamente, Renato vivrà con entusiasmo la possibilità di assumere un nuovo incarico dopo la decisione di Otello di lasciare il proprio ruolo. La situazione, però, rischierà di aumentare ulteriormente la tensione con Raffaele, già esasperato dagli eventi degli ultimi giorni.

Anche Cristina continuerà a vivere momenti complicati, incapace di perdonare Greta per quanto accaduto con Eduardo. Le incomprensioni tra madre e figlia diventeranno sempre più profonde, mentre Marina inizierà a guardare con crescente preoccupazione la presenza della donna nella vita di Roberto.

Serena indaga su Maurizio, Rosa riflette sul futuro con Damiano

Sul fronte sentimentale, Serena sarà sconvolta da un incubo che la porterà a interrogarsi nuovamente sulla fine della relazione tra Maurizio e Monica. I dubbi della donna cresceranno giorno dopo giorno, spingendola a indagare più a fondo su ciò che potrebbe essere realmente successo in passato.

Combattuta tra il desiderio di confidarsi con Manuela e la paura di creare nuovi problemi familiari, Serena vivrà giorni particolarmente tormentati.

Intanto Micaela inizierà a sentirsi tradita dal crescente rapporto tra la sorella e il padre, situazione che finirà per incrinare ulteriormente il loro legame.

Nel frattempo Rosa attraverserà una fase di forte riflessione personale. Grazie a un libro ricevuto da Pino, la donna inizierà infatti a osservare sotto una luce diversa il proprio rapporto con Damiano, chiedendosi se esistano ancora sentimenti capaci di cambiare il loro futuro.