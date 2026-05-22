Le trame delle nuove puntate di Un posto al sole in programma dal 25 al 29 maggio sui teleschermi di Rai 3 rivelano che Alberto Palladini non apparirà disposto ad allontanarsi da Anna. Ornella, invece, scatenerà la gelosia di Raffaele per via di Vanni.

Palladini non vuole allontanarsi da Anna

Rossella in crisi non saprà come comportarsi con Gianluca. La ragazza apparirà divisa tra realtà e responsabilità.

Intanto, Stefano conquisterà Greta mentre Cristina pretenderà di portare in viaggio Leo, alimentando tensioni famigliari con Roberto.

Successivamente Alberto prenderà una decisione per amore di Anna.

L'uomo sembrerà disposto a fare di tutto pur di non allontanarsi dall'amata. In questa circostanza, Alberto entrerà in crisi per paura di ferire Gianluca ed il desidero di riconquistare Anna.

Renato, invece, ambirà al posto di amministratore del condominio mentre Manuela riceverà una delusione da Maurizio.

Ornella sempre più vicina a Vanni

Le anticipazioni di Upas rivelano che Guido e Mariella verranno coinvolti in una cena a quattro con Bice e Massaro. Bice sembrerà essere propensa a concedere il perdono all'ex marito. Allo stesso tempo, Guido e Mariella trascorreranno una notte sopra le righe.

Marina, intanto, stipulerà un accordo societario con Stefano. La donna aiuterà poi Cristina coi suoi genitori.

Rosa avrà dei problemi a scuola. La giovane dovrà stare attenta a non fare tante assenze per non perdere l'anno.

Michele, invece, mostrerà a Rossella, Silvia e Nunzio un comico da inserire nel suo programma radiofonico.

Infine Ornella apparirà sempre più vicina a Vanni nonostante abbia deciso di partire con Raffaele per l'Argentina. Giordano litigherà furiosamente con sua moglie dopo aver letto un messaggio di Vanni.

Roberto ha voluto che Michele creasse una trasmissione identica a quella della radio rivale

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Un posto al sole andate in onda a fine maggio su Rai 3, Cristina è stata manipolata da Leo mentre Greta ha cercato di convincere Roberto a permetterle di accorciare le distanze tra lei e la figlia.

Martina, invece, ha portato segretamente avanti il suo piano per tagliare fuori Fournier dalla vita del marito. Alberto ha faticato a togliersi dalla testa Anna, tanto da provare a mettersi nuovamente in contatto con lei. Palladini si è reso conto che la donna è pericolo e per questo è corso a casa sua per salvarla. Cristina, intanto, si è messa contro i genitori pur di rientrare nelle grazie di Leo. Infine Roberto all'oscuro dell'accordo tra Marina e Mori ha messo pressione a Michele per realizzare una trasmissione identica a quella della radio rivale.