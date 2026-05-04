Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole, in onda dall’11 al 15 maggio, rivelano che Lorenza finirà per raggirare Diego. Nel frattempo, a Palazzo Palladini, Otello sceglierà il suo successore come amministratore, mentre tra Raffaele e Ornella la crisi diventerà sempre più profonda.

Ampio spazio sarà dato anche alla vicenda delle gemelle, con Serena tormentata dagli incubi su Maurizio. Marina, invece, sarà sempre più gelosa del rapporto tra Roberto e Greta.

Un posto al sole: gli incubi tormentano Serena, Anna allontana Alberto

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Serena si ritroverà a fare i conti con un sogno tutt’altro che rassicurante.

Un incubo, infatti, riaccenderà in lei vecchi sospetti sul passato di Maurizio e sulla fine della sua relazione con Monica. Quello che all’inizio poteva sembrare solo un brutto sogno finirà per insinuare nuovi dubbi nella mente della giovane Cirillo. Serena inizierà a chiedersi se dietro la rottura tra Maurizio e Monica si nasconda qualcosa di più doloroso e complicato di quanto le sia stato raccontato. A quel punto dovrà decidere se confidarsi con Manuela o tenere per sé le proprie paure, evitando di turbare un equilibrio già molto fragile. A rendere tutto ancora più delicato sarà proprio Manuela, impegnata a organizzare il primo incontro tra Jimmy e quello che ormai considera il suo “nuovo” nonno.

Il rapporto con il padre ritrovato sembra farsi ogni giorno più intenso, ma questa vicinanza finirà per ferire profondamente Micaela. La gemella, infatti, vivrà ogni passo di Manuela verso Maurizio come una sorta di tradimento personale. La rabbia di Micaela crescerà, mentre Serena continuerà a cercare risposte su ciò che è davvero accaduto tra Maurizio e Monica. Alla fine sarà proprio Maurizio a decidere di raccontare la sua versione dei fatti, ma resta da capire se le sue parole basteranno a placare i sospetti.

Intanto, a casa Palladini, Anna continuerà a mantenere una certa distanza da Alberto. Nonostante le difficoltà, però, un momento di svago permetterà ad Alberto e Gianluca di ritrovare un po’ di serenità.

Tra padre e figlio nascerà una complicità inattesa, forse il primo spiraglio positivo dopo un periodo segnato da tensioni e incomprensioni.

Un posto al sole anticipazioni 11-15 maggio: Otello sceglie il successore, Diego attratto da Lorenza

A Palazzo Palladini si aprirà una nuova e curiosa partita legata al futuro della portineria. Otello, ormai deciso a lasciare il suo incarico, penserà a un possibile successore dal nome inatteso. Una scelta destinata a mettere in seria difficoltà Raffaele, che si troverà spiazzato davanti alla decisione dell’amico.

Renato, invece, accoglierà la novità con grande soddisfazione. Orgoglioso della scelta di Otello, non perderà occasione per provocare Raffaele e per ostentare il suo futuro ruolo di amministratore.

Tra i due, come spesso accade, la tensione si mescolerà all’ironia, ma questa volta il confronto rischierà di diventare più amaro del solito.

Nel frattempo, anche il rapporto tra Ornella e Raffaele attraverserà un momento molto difficile. La gelosia di Raffaele nei confronti di Vanni farà esplodere una tensione rimasta a lungo sotto traccia. Il confronto tra marito e moglie sarà acceso e doloroso, lasciando entrambi profondamente scossi.

La crisi, però, non resterà confinata tra le mura di casa. Raffaele finirà per perdere il controllo anche fuori, compromettendo ulteriormente il suo rapporto con Renato. Una reazione impulsiva potrebbe quindi avere conseguenze più pesanti del previsto.

Sul fronte Diego, intanto, Lorenza continuerà a muoversi con grande abilità.

La sua apparente affidabilità e la capacità di conquistare la fiducia degli altri le permetteranno di avvicinarsi sempre di più al suo obiettivo. Diego, però, sembrerà non accorgersi del rischio e potrebbe ritrovarsi coinvolto in una situazione molto più complessa di quanto immagini.

Un posto al sole: Ferri sfida Mori, Rosa si riavvicina a Pino

Lo scontro tra Roberto e Stefano Mori entrerà in una fase sempre più dura. Ferri riuscirà a sottrarre un inserzionista importante alla radio del rivale, mettendo a segno un colpo strategico. Dietro questa mossa, però, sembreranno nascondersi motivazioni molto più personali che professionali. Tra Roberto e Mori, infatti, la rivalità non sarà soltanto una questione di affari.

Le tensioni del passato e i rancori mai del tutto sopiti continueranno a pesare sulle loro scelte, rendendo il confronto sempre più pericoloso. Intanto Cristina non sembrerà pronta a perdonare Greta per il tradimento ai danni di Eduardo. Il rapporto tra madre e figlia resterà freddo e distante, con un muro emotivo che Greta farà fatica ad abbattere. Marina, dal canto suo, osserverà la situazione con crescente inquietudine. La presenza sempre più ingombrante di Greta nella sua vita e in quella di Roberto finirà per metterla in allarme. Incapace di restare a guardare, Marina deciderà di agire a modo suo, senza mettere al corrente il marito. La sua iniziativa potrebbe aprire un nuovo fronte di tensione e avere conseguenze imprevedibili.

Rosa inizierà a guardare con occhi diversi il suo rapporto con Damiano grazie al libro ricevuto da Pino. Quelle pagine le offriranno una prospettiva nuova, forse meno rigida, aiutandola a riflettere sui sentimenti e sulle scelte fatte finora.

Infine, spazio anche a un momento più leggero con Guido e Mariella. I due vivranno con una certa ansia la prima uscita tra Bice e Sergio, lasciandosi coinvolgere da timori, aspettative e qualche inevitabile momento di comicità.