Le nuove puntate di Un posto al sole, in onda dal 25 al 29 maggio, saranno caratterizzate da tensioni sentimentali, gelosie e decisioni importanti. Al centro delle trame ci saranno Raffaele e Ornella, sempre più distanti a causa di Vanni, mentre Stefano tenterà di riconquistare Greta. Spazio anche alle difficoltà di Rosa e alle novità lavorative di Michele.

Raffaele scopre il messaggio di Vanni e perde il controllo

Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che Raffaele vivrà momenti di forte tensione con Ornella. Dopo aver letto un messaggio inviato da Vanni alla moglie, l’uomo verrà travolto dalla gelosia e finirà per litigare duramente con lei.

La discussione farà esplodere tutta la tensione accumulata negli ultimi tempi all’interno della coppia. Raffaele inizierà infatti a temere che tra Ornella e Vanni ci sia un legame sempre più profondo, situazione che lo porterà a sentirsi insicuro e ferito.

Ornella sempre più vicina a Vanni

Nonostante sia ormai pronta a partire insieme a Raffaele, Ornella continuerà a mostrarsi molto in sintonia con Vanni. L’uomo, infatti, non smetterà di tentarla con la proposta di trasferirsi in Argentina.

La vicinanza emotiva tra i due crescerà ulteriormente e Ornella si ritroverà a riflettere seriamente sul proprio futuro. La proposta di Vanni potrebbe mettere definitivamente in crisi il matrimonio con Raffaele, già fortemente compromesso dalle incomprensioni degli ultimi tempi.

Rosa rischia di perdere l’anno scolastico

Momento complicato anche per Rosa, che dovrà affrontare nuovi problemi legati alla scuola serale. La donna dovrà stare molto attenta a non fare altre assenze, altrimenti rischierà seriamente di perdere l’anno.

Per Rosa sarà un periodo particolarmente delicato, perché dovrà riuscire a conciliare impegni personali, lavoro e studio. Le difficoltà aumenteranno e la donna sarà chiamata a fare enormi sacrifici per non compromettere il suo percorso scolastico.

Michele presenta un nuovo comico per la radio

Nel frattempo Michele porterà una ventata di leggerezza proponendo a Rossella, Silvia e Nunzio un nuovo personaggio per il programma radiofonico che desidera inserire nel palinsesto.

Si tratta di un comico che Michele ha scovato recentemente e che, secondo lui, sarebbe davvero eccezionale. La proposta incuriosirà tutti, anche se non mancheranno dubbi e reazioni contrastanti davanti alla possibilità di rivoluzionare il programma radiofonico.

Stefano vuole riconquistare Greta

Le anticipazioni di Un posto al sole dal 25 al 29 maggio raccontano anche il ritorno dei sentimenti di Stefano nei confronti di Greta. L’uomo apparirà infatti deciso più che mai a riconquistare la donna.

Stefano tenterà in tutti i modi di riavvicinarsi a Greta, cercando di recuperare un rapporto che sembrava ormai compromesso. Resta però da capire se Greta sarà davvero pronta a concedergli una nuova possibilità oppure se preferirà guardare avanti.