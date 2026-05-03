Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole che andranno in onda dall'11 al 15 maggio svelano che, partendo dalla lettura di un libro regalatole da Pino, Rosa rifletterà sulla sua situazione sentimentale e penserà al suo legame con Damiano.

Marina a disagio per Greta

Le anticipazioni degli episodi di Un posto al sole che andranno in onda da lunedì 11 a venerdì 15 maggio su Raitre prendono il via dal profondo disagio di Marina che dovrà gestire la presenza ingombrante di Greta nella sua vita e in quella di Roberto. In particolare, il precario rapporto matrimoniale potrebbe risentirne.

Marina, infatti, deciderà di agire da sola prendendo delle importanti decisioni lavorative, tenendo all'oscuro Roberto. Quest'ultimo potrebbe adirarsi nel momento in cui scoprirà di non essere stato informato dalla moglie.

Frattanto, Rosa affronterà un momento personale molto delicato. Prendendo spunto da un libro che Pino le aveva regalato, la Picariello si ritroverà a riflettere sul suo futuro sentimentale. In particolare, la donna metterà in discussione la sua relazione con Damiano e il legame costruito con il poliziotto dopo le profonde ferite che in passato proprio lui le aveva inflitto.

Prima uscita tra Bice e Sergio

Arriverà il momento della prima uscita tra Bice e Sergio e Mariella e Guido si troveranno ad assistere alla serata nutrendo apprensione per ciò che potrebbe accadere.

La preoccupazione dei due coniugi deriverà dall'incertezza dei risvolti dell'appuntamento: potrebbe essere un'uscita tranquilla oppure generare risvolti inaspettati visti i trascorsi si Sergio e Bice.

Tra Ornella e Raffaele scoppierà una dura discussione e il portiere finirà per perdere il controllo. La lite tra i due coniugi finirà per coinvolgere perfino Renato, mettendo a rischio una lunga amicizia. La tensione sarà destinata ad allagarsi ulteriormente.

Rosa ha dei ripensamenti?

Cosa ne sarà della relazione tra Rosa e Damiano? Dopo essersi ritrovati, i due potrebbero vivere una nuova crisi, stavolta dettata dalle incertezze di Rosa. Infatti, dalle anticipazioni pare proprio che Pino potrebbe riaffacciarsi nella vita della Picariello. Insomma, Damiano dovrà stare attento perché la compagna potrebbe sorprenderlo.