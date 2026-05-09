Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole che andranno in onda dal 18 al 22 maggio svelano che, trovando Anna in condizioni gravissime, Alberto deciderà di portarla con una corsa disperata in ospedale, mettendo di fatto in rischio il loro segreto.

La corsa in ospedale

Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole che verranno trasmesse su Raitre da lunedì 18 a venerdì 22 maggio prendono il via dal ritrovamento di Anna in condizioni gravissime, che potrebbero precipitare in maniera molto veloce. Rendendosi conto della situazione ambigua, Alberto correrà a casa della ragazza e la soccorrerà portandola con una corsa disperata in ospedale dimostrando che l'avvocato è legato ad Anna in maniera più intesa di quanto lui stesso credeva.

Inoltre la scelta di portarla in ospedale potrebbe svelare a tutti la loro relazione segreta, dopo mesi in cui sia Alberto che Anna avevano cercato di nasconderlo. Per di più se la loro storia venisse a galla per Alberto potrebbero esserci delle pesanti ripercussioni non solo sul piano lavorativo ma soprattutto su quello personale, visto l'interesse di Gianluca nei confronti di Anna.

Serena vuole contattare Monica

Manuela sarà turbata dalla scomparsa improvvisa del padre. La Cirillo non saprà se attribuire l'assenza del padre ad una scelta oppure a motivi ben più gravi vista la malattia dell'uomo. Allo stesso tempo, Serena dopo gli incubi, deciderà di indagare sul passato di Maurizio contattando infine la madre Monica per chiedere direttamente a lei quale tipo di rapporto ha avuto in passato con il padre delle gemelle e cosa si cela dietro la scelta di tenerlo lontano dalle loro vite.

Nonostante i timori di Serena di rimettere in discussioni delle verità orami date per certe riguardanti il passato suo e della sua famiglia, la moglie di Filippo sarà determinata ad andare fino in fondo anche per il senso di protezione che prova nei riguardi delle gemelle.

Infine, Rosa si ritroverà faccia a faccia con Pino. Tra i due ci saranno ancora degli argomenti sospesi, che faranno credere che la storia non è davvero del tutto chiusa, tra sguardi dolci e non detti.

Un futuro per Pino e Rosa?

Tra Rosa e Pino ci sarà la possibilità che la relazione riprenda? Non è da escludere e in questo caso bisognerebbe comprendere quale sarebbe il ruolo di Damiano, visto che il poliziotto si è trasferito in casa della Picariello. Inoltre, anche Manuel non vedrebbe certo di buon occhio la rottura della sua famaglia. Per scoprire i prossimi accadimenti non resta che attendere le prossime anticipazioni.