Negli episodi Un Posto al sole in onda dal 25 al 29 maggio, Anna deciderà di non vedere più Alberto, ma l'uomo non si arrenderà di perdere la persona che ama. Inoltre Raffaele si ingelosirà quando scoprirà che Vanni ha proposto ad Ornella di andare insieme in Argentina.

Stefano, invece, porterà avanti il proposito di riconquistare Greta, mentre Rosa rischierà di essere bocciata a causa delle numerose assenze.

Guido e Mariella partecipano ad una cena con Bice e Massaro

Rossella non saprà come comportarsi con Gianluca dopo il confronto avuto con Alberto, il quale sarà sempre più innamorato di Anna e prenderà una scelta drastica.

La ragazza però prenderà la decisione inattesa di non vederlo più che spiazzerà Palladini senior. Inoltre tra Manuela e Micaela non mancheranno le tensioni a causa di Maurizio e Samuel risulterà essere la vittima.

Nel frattempo Guido e Mariella si troveranno a dover uscire insieme a Bice e Massaro. La serata si rivelerà piuttosto surreale ed a pagarne le conseguenze principali saranno proprio i due vigili. A complicare ulteriormente la situazione ci penserà Cotugno con il suo istinto da detective.

Marina aiuta Cristina

Michele chiederà un consiglio a Rossella, Silvia e Nunzio in merito ad un comico da inserire nel palinsesto televisivo. Saviani riterrà il personaggio adatto alla radio. Intanto Rosa rischierà di essere bocciata alla scuola serale, a causa delle sue assenze.

Inoltre Cotugno si prodigherà per salvare Bice da Massaro, ma ormai la donna sarà orientata a perdonare l'ex marito.

Nel frattempo Renato si preparerà alla riunione di condominio, nella quale sarà discussa la sua nomina ad amministratore di condominio. In tutto questo, Ornella e Raffaele saranno prossimi a partire alla volta di Barcellona e, non appena il portiere leggerà il messaggio di Vanni di andare in Argentina, scatterà immediatamente la sua gelosia. Alberto, invece, non saprà se ferire Gianluca oppure andare avanti nel proposito di stare con Anna, mentre Stefano cercherà di riconquistare Greta.

Intanto Marina si impegnerà per aiutare Cristina a superiore le tensioni con i genitori.

Riepilogo delle puntate precedenti

Negli episodi in onda nelle settimane precedenti, Rosa e Pino hanno ritrovato la complicità di un tempo. Inoltre Manuela si è chiesta il motivo della sparizione del padre Maurizio e Serena si è mostrata preoccupata per la sorella.

Alberto, invece, ha cercato di ricontattare Anna, mentre Marina ha tramato per tenere distante Greta da Roberto.