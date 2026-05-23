Le anticipazioni delle puntate di Un posto a sole che andranno in onda dall'1 al 5 giugno svelano che Cristina avrà un attacco di panico durante un'interrogazione. La fragilità della figlia porterà Greta ad interrogarsi sui metodi educativi troppo rigidi adottati da Roberto.

Marina e il duro confronto con Stefano

Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole che andranno in onda da lunedì 1 a venerdì 5 giugno prendono il via da un evento drammatico per Cristina: durante un'interrogazione a scuola, la giovane avrà una crisi di panico molto intensa.

Agitata per quanto accaduto alla figlia, Greta comincerà a domandarsi se Roberto non sia troppo rigido dal punto di vista educativo. Durante un confronto con Ferri, Greta proporrà all'ex marito di essere più comprensivo e di lasciare maggiore libertà alla ragazza.

Addirittura, la donna suggerirà un viaggio per Cristina e Leo in modo da farla sentire più indipendente. Roberto così dovrà decidere se concedere o meno maggiore libertà alla figlia, rinunciando così alla sua autorità. Intanto, Cristina dovrà cercare di risolvere la sua crisi.

Marina, dal canto suo, noterà che Stefano si sta riavvicinando ad una sua ex. Notando questi strani comportamenti dell'uomo, Marina lo affronterà apertamente: lo scontro sarà duro e rischierà di fare emergere tensioni dal passato.

Stefano dovrà fare i conti con se stesso capendo se sia giunto il momento di voltare pagina o se i suoi sentimenti passati lo travolgeranno di nuovo. Marina, così rischierà, di essere tradita dal punto di vista emotivo.

Alberto preoccupato per Anna

Alberto andrà alla ricerca di Anna. Per questa ragione, sperando di trovarla lì, l'avvocato si recherà presso il casale di famiglia ma troverà un'altra donna. L'incontro sarà destinato a mettere in discussione tutte le scelte di Alberto. Le conseguenze non tarderanno ad arrivare.

Infine, Guido stanco delle interferenze continue di Cotugno cercherà di mettere un freno all'invadenza del collega. Quest'ultimo, però, non sembrerà disposto a farsi da parte, così i due daranno vita a siparietti esilaranti e divertenti.

Il mistero di Anna

Chi sarà la donna che Alberto si troverà davanti? Di certo, la storyline che coinvolge i Palladini ed Anna è densa di mistero. Il passato, secondo le anticipazioni, tornerà a bussare ala porta dell'avvocato, e di conseguenza la sua relazione con la giovane potrebbe non essere più un segreto e il figlio Gianluca dovrà affrontare un'amara verità: lui ed il padre sono innamorati della stessa persona.