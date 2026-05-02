Continuano le vicende dei protagonisti della celebre soap un posto al sole. Nel corso della settimana che andrà dal 4 all' 8 maggio Marina diventerà pazza di gelosia a causa della vicinanza tra suo marito e la sua ex. Alberto si sentirà in colpa per la sua relazione con Anna, mentre Raffaele sarà travolto dagli impegni derivanti dal suo ruolo a Palazzo Palladini.

La decisione di Stella

Stella dopo l'ennesimo e umiliante rifiuto da parte di Eduardo deciderà di schierarsi con suo fratello e suo zio andando contro la volontà del suo amato. I tre continueranno a progettare il colpo a Palazzo mentre Angelo cercherà di trovare il modo giusto per servire Sabbiese a Grillo ed uscirne pulito.

Intanto Roberto sarà sempre più preso a trovare il modo di estromettere Mori dalla sua vita mentre sua figlia cercherà di recuperare il suo rapporto con Leo. Cristina cercherà sua madre per convincerla ad allearsi con lei e a dissuadere Roberto dalla convinzione di farla cambiare scuola. Greta accetterà la richiesta di aiuto di sua figlia e andrà allo scontro con il suo ex. Ferri grazie al suo savoir-faire riuscirà a convincere la donna che il cambiamento è la soluzione giusta per poter recuperare la loro figlia e per rimetterla un carreggiata. La vicinanza tra Greta e Roberto però non verrà vista di buon occhi da Marina che diventerà inquieta e preoccupata per la stretta vicinanza tra suo marito e la sua ex.

Le paure di Alberto

Alberto vivrà con molta intensità i giorni con Anna e il racconto della ragazza in merito alla morte del fratello gli permetterà di guardarla solito una luce diversa. Tra i due il legame si farà sempre più intenso tanto da non riuscire a rinunciare l'uno all'altra. Già luca si accorgerà che suo padre in realtà gli ha mentito ma sarà un incontro casuale a gettarlo nello sconforto più totale. Il giovane Palladini incontrerà Anna sotto casa di suo padre ed avrà con lei un duro confronto. Alberto ascolterà tutto senza farsi notare si renderà conto di essere lui la causa del dolore del figlio che potrebbe farlo ricadere nuovamente nella sua dipendenza. Gianluca, distrutto dal confronto con Anna cercherà conforto in Rossella.

Bice cercherà ancora una volta di mediare tra Bice e suo marito. La vigilessa affronterà a muso duro la sua migliore amica e riuscirà a convincerla ad accettare una cena chiarificatrice con Sergio. La cena non inizierà al meglio ma complice una bottiglia di champagne, Bice lascerà parlare il suo ex facendogli intravedere uno spiraglio di luce. Raffaele ignaro dell'avvicinamento tra sua moglie e Vanni mostrerà il desiderio di voler trascorrere un po' più di tempo con lei, ma i suoi impegni condominiali lo tratterranno più del dovuto. L'arrivo di Otello a Palazzo per l'inizio imminente dei lavori sarà per lui un ulteriore impedimento.

Manuela infine sarà sempre più proiettata a trascorrere del tempo con Maurizio ma un nuovo e inquietante incubo di Serena porterà alla luce una sconvolgente verità. Appare chiaro che l'assenza prolungata dell'uomo dalla vita delle gemelle sia stato causato da un suo comportamento sbagliato che ha spinto Monica ad allontanarlo per sempre dalla sua vita.