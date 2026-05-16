Le puntate di Un Posto al Sole in onda dal 18 al 22 maggio 2026 spingono Palazzo Palladini in una fase di forte instabilità. Marina continua a muoversi nell’ombra per tenere Greta lontana da Roberto, mentre Cristina si lascia trascinare da Leo fino a compiere scelte di cui potrebbe pentirsi. Sul fronte sentimentale e familiare, invece, Alberto salva Anna ma rischia di far saltare il segreto sulla loro relazione, Serena prova a chiarire il passato di Maurizio con Monica e Rosa torna a interrogarsi su Damiano grazie a un libro ricevuto da Pino. In parallelo, la decisione di Otello di dimettersi apre anche un nuovo fronte sulla successione amministrativa, con Renato pronto a raccogliere il testimone.

Marina stringe il cerchio su Greta, mentre Cristina si lascia guidare da Leo

La settimana si apre con Marina sempre più determinata a estromettere Greta dalla vita di Roberto. Il suo piano procede in silenzio, senza che il marito sia davvero consapevole di ciò che sta accadendo, e trova un’alleata importante nell’ombra, con Mori coinvolto nelle dinamiche che alimentano lo scontro sul fronte della radio. Nel frattempo Cristina vive con entusiasmo il riavvicinamento a Leo, ma la sua disponibilità a compiacerlo la porta a oltrepassare i propri limiti, fino a prendere decisioni che rischiano di metterla contro i genitori. Raffaele e Ornella restano freddi l’uno con l’altra, mentre la complicità tra Ornella e Vanni continua a crescere, aggiungendo ulteriore tensione a un equilibrio già fragile.

Anche Mariella prova a far ragionare Bice sulla situazione con Sergio, ma la sua mediazione non produce l’effetto sperato.

Martedì e mercoledì la pressione su Cristina aumenta ancora: Leo esercita su di lei un’influenza sempre più evidente, spingendola a comportamenti che non adotterebbe se non per farsi apprezzare da lui. Marina, intanto, continua a lavorare per tagliare fuori Greta dalla sfera di Roberto, mentre quest’ultima tenta di ricucire il rapporto con la figlia chiedendo aiuto proprio a Ferri. Sul fronte professionale, Roberto mette sotto pressione Michele per realizzare una trasmissione simile a quella della radio rivale, trasformando la competizione in un nuovo terreno di scontro. A questo si aggiunge il quadro delle tensioni familiari, con la freddezza tra Ornella e Raffaele che lascia spazio a un ulteriore allargamento della complicità tra Ornella e Vanni.

Anna in pericolo, Maurizio sparisce e Rosa rivede Pino

Il passaggio più forte della settimana arriva giovedì 21 maggio, quando Alberto si rende conto che Anna è in pericolo e corre a casa sua per salvarla, portandola poi in ospedale. L’emergenza mette subito a rischio il segreto della loro relazione, perché l’intervento di Palladini potrebbe far emergere un legame che i due avevano cercato di tenere nascosto. Nello stesso giorno Maurizio sparisce nel nulla, lasciando Manuela senza spiegazioni, mentre Serena, turbata e in colpa, decide di contattare Monica per capire fino in fondo cosa ci sia stato tra lei e Imperiali. Sempre nella seconda metà della settimana, Rosa rivede Pino e tra i due riaffiora una complicità che sembrava assopita ma non davvero cancellata.

Il venerdì chiude la settimana senza sciogliere davvero i nodi, ma anzi spostandoli ancora un po’ più avanti. Alberto resta invischiato nella relazione con Anna, Rossella si trova davanti a un dilemma etico e Serena, frustrata dopo il confronto con Monica, si confida con Filippo per la propria preoccupazione su Manuela. Damiano e Manuel provano a mettere in scena un innocente scherzo ai danni di Rosa, ma imprevisti banali come uno scooter che non parte e lo stato d’animo della donna rischiano di ribaltare tutto. Sullo sfondo, la scelta di Otello di dimettersi apre anche una partita interna sulla successione amministrativa: Renato viene indicato come successore e non perde occasione per punzecchiare Raffaele, aggiungendo un altro elemento di attrito a una settimana già piena di fratture.