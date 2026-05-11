Continuano le vicende dei protagonisti della soap Un posto al sole. Nel corso della settimana che andrà dall'11 al 15 maggio per Ornella e Raffaele non ci sarà un periodo facile da affrontare. Renato invece sarà felice di essere stato scelto da Otello come suo successore. Serena sarà tormentata dai suoi incubi mentre Manuela continuerà a frequentare suo padre.

La decisione di Serena

Serena dopo aver fatto luce su quanto realmente accaduto tra sua madre e Maurizio, comincerà a guardare l'uomo con occhi diversi. Manuela invece, sempre più felice di aver ritrovato suo padre organizzerà un incontro tra lui e il suo nipotino Jimmy sotto lo sguardo infastidito di Serena.

La maggiore delle Cirillo inizierà a chiedersi se sia giunto il momento di mettere al corrente sua madre su quanto sta accadendo nella vita delle gemelle con l'arrivo inatteso di Maurizio. Serena, decisa a fare luce sulla verità affronterà Maurizio per capire se la sua versione dei fatti coincide con quanto raccontano i suoi ricordi sbiaditi.

La furia di Raffaele

Otello stanco di svolgere il ruolo di amministratore e di gestire tutte le incombenze derivanti dal ruolo designerà come suo successore Renato, facendo balzare Raffaele. Lo storico portiere infatti son sarà affatto d'accordo con la decisione di Otello e lo manifesterà senza nascondersi. Renato, dal canto suo, entusiasta per essere stato scelto non perderà occasione per punzecchiare il cognato circa le sue capacità.

Intanto il rapporto tra Ornella e Vanni si farà sempre più stretto e confidenziale e la cosa non passerà di certo inosservata a Raffaele. Tra i due infatti ci sarà un accesa discussione che li porterà ad avere un acceso e doloroso confronto che mancherà nuovamente la distanza tra loro. A farne le spese sarà anche il povero Renato che, ignaro dei problemi personali del cognato finirà per diventare il bersaglio della rabbia di Raf. Alberto invece sarà sempre più tormentato dal pensiero di Anna, la giovane decisa a tenerlo a distanza, continuerà a tenerlo sulle spine. Tra Alberto e Gianluca invece, complice un momento ludici, ci sarà un avvicinamento che gli permetterà di fare dei passi avanti con il loro rapporto.

Per Roberto le cose non andranno meglio. L'imprenditore sarà deciso a fare la guerra a Mori a tutti i costi e riuscirà a sottrarre al suo rivale un importante inserzionista. La guerra con Mori però non sarà solo professionale, Marina infatti si accorgerà che la sete di vendetta di suo marito è eccessiva e per questo motivo deciderà di intervenire. Anche Cristina, dal canto suo non riuscirà a perdonare sua madre per aver tradito Eduardo. Rosa infine, grazie ad un libro regalatole da Pino inizierà a vedere la sua storia con Damiano sotto una luce diversa.