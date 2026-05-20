Un posto al sole si prepara a una settimana particolarmente intensa, in cui i protagonisti dovranno affrontare scelte complicate, rapporti sempre più tesi e situazioni difficili da gestire. Le anticipazioni della soap partenopea annunciano grandi novità per gli inquilini del condominio di Posillipo. Nelle puntate in onda da lunedì 25 a venerdì 29 maggio alle 20:50 su Rai 3, gli equilibri già fragili di Palazzo Palladini verranno messi ulteriormente in discussione, tra sentimenti contrastanti, verità che emergono con forza e decisioni che potrebbero cambiare il futuro di molti personaggi.

Rossella in bilico, Alberto travolto dai sentimenti e Anna spiazza tutti

Rossella attraversa un momento di grande confusione emotiva dopo il confronto con Alberto. La giovane si ritrova divisa tra ciò che ritiene giusto fare e ciò che sente davvero, soprattutto nei confronti di Gianluca. L’incertezza la paralizza, rendendole difficile prendere una posizione chiara mentre le pressioni attorno a lei aumentano. Sul fronte opposto, Alberto vive una fase di forte turbamento: il suo legame con Anna diventa sempre più centrale e lo spinge a compiere una scelta importante, dettata più dal cuore che dalla ragione. Tuttavia, proprio quando sembra pronto a cambiare tutto per lei, Anna lo sorprende con una decisione inattesa che ribalta la situazione e lo lascia senza punti di riferimento.

Il colpo è difficile da assorbire e Alberto si ritrova in una crisi profonda, combattuto tra la paura di perdere definitivamente Anna e il timore di ferire chi gli sta accanto. Intanto, le dinamiche tra i personaggi si fanno sempre più complicate: vecchi conflitti riaffiorano e nuovi contrasti prendono forma, mentre anche le gemelle tornano a scontrarsi, coinvolgendo inevitabilmente Samuel in tensioni che sembrano non avere fine.

Intrighi e tensioni a Palazzo Palladini: tra gelosie, affari e relazioni in crisi

Nel frattempo, la quotidianità a Palazzo Palladini è tutt’altro che tranquilla. Guido e Mariella si ritrovano coinvolti in una situazione delicata quando Bice organizza una cena a quattro che nasconde più di un secondo fine.

Quello che appare come un incontro innocente si trasforma presto in un momento carico di imbarazzo e sottintesi, soprattutto per la presenza di Massaro. A complicare ulteriormente le cose ci pensa Cotugno, sempre attento a ciò che accade intorno a lui, pronto a intervenire convinto di dover “salvare” la situazione, ma rischiando di peggiorarla. Allo stesso tempo, alcune vecchie ferite sembrano attenuarsi: Bice, infatti, appare più disposta a lasciarsi il passato alle spalle, aprendo spiragli inattesi. Sul versante professionale e familiare, emergono nuove tensioni: accordi societari, ambizioni personali e rapporti sentimentali si intrecciano creando un clima carico di aspettative e contrasti.

C’è chi prova a ricucire legami e chi invece si trova a fare i conti con scelte sempre più difficili. Anche altri protagonisti affrontano momenti delicati: gelosie improvvise mettono in discussione rapporti consolidati, mentre proposte inaspettate spingono qualcuno a valutare cambiamenti radicali. Tra discussioni accese, decisioni rimandate e sogni che cercano spazio, la settimana promette sviluppi significativi, con conseguenze che potrebbero lasciare il segno a lungo.