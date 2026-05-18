Un posto al sole torna con nuovi episodi in onda su Rai 3 alle 20:50 da lunedì 25 a venerdì 29 maggio, proponendo una settimana ricca di tensioni sentimentali, scontri familiari e decisioni difficili. I protagonisti di Palazzo Palladini si troveranno ad affrontare crisi personali e intrecci complicati, tra amori messi alla prova, rivalità accese e situazioni che rischiano di sfuggire di mano. Tra gelosie, delusioni e nuovi progetti, ogni equilibrio appare sempre più fragile.

Crisi sentimentali e decisioni difficili

Rossella vive un momento di forte confusione dopo il confronto con Alberto e non riesce a capire come comportarsi con Gianluca, divisa tra senso di responsabilità e sentimenti ancora irrisolti.

Nel frattempo, Alberto si trova a fare i conti con l’amore per Anna e, travolto dalle emozioni, arriva a prendere una decisione drastica pur di non perderla, mentre la donna lo sorprende con una scelta completamente inaspettata. Anche altre relazioni entrano in crisi: Raffaele, dopo aver letto un messaggio di Vanni, reagisce con gelosia e si scontra duramente con Ornella, facendo emergere tensioni mai sopite. Intanto, Ornella sembra sempre più attratta dall’idea di partire per l’Argentina, alimentando ulteriori dubbi sul futuro della coppia.

Intrighi, scontri e nuovi progetti

Le dinamiche tra i personaggi si complicano anche sul fronte quotidiano: Guido e Mariella finiscono in una situazione scomoda quando Bice li coinvolge in una cena a quattro con Massaro, mentre Cotugno, sospettoso, si convince di dover intervenire per “salvare” qualcuno da una situazione che ritiene pericolosa.

Le gemelle Cirillo continuano a scontrarsi senza esclusione di colpi, coinvolgendo ancora una volta Samuel, che si ritrova nel mezzo delle loro tensioni. Nel frattempo, Manuela riceve una notizia da Maurizio che rappresenta per lei l’ennesima delusione. Non mancano però nuovi progetti: Stefano, dopo aver definito un accordo con Marina, è deciso a riconquistare Greta, mentre Michele propone un nuovo talento comico per il programma radiofonico, cercando di portare una ventata di novità. Sullo sfondo, Renato si prepara con determinazione alla riunione di condominio, sperando finalmente di ottenere il ruolo di amministratore.