Negli episodi di Un Posto al sole in onda dall'1 al 5 giugno, Rosa e Damiano si renderanno protagonisti di una grossa lite che metterà a rischio la loro relazione. Inoltre Alberto andrà nel casale in Irpinia della nonna di Anna e farà un incontro inaspettato.

Marina, invece, spronerà Stefano a portare avanti il piano vista la sintonia crescente tra Roberto e Greta, mentre Cristina avrà un attacco di panico.

Greta decide di proteggere Cristina da tutti

Gianluca non comprenderà il motivo dello strano comportamento di Alberto, il quale non ne potrà più di attendere Anna e si recherà nel casale in Irpinia per parlare con lei.

Inoltre Cotugno si mostrerà molto invadente e sia Mariella che Guido organizzeranno un piano per tenerlo sotto controllo.

Nel frattempo Silvia si renderà conto che Michele sta sbagliando nei confronti di Roberto e si attiverà per evitare che Saviani possa avere dei problemi. In tutto questo, Greta sceglierà di dedicarsi alla figlia e si impegnerà per proteggerla da tutti. Fournier sarà disposta a scontrarsi pure con Ferri e questo aspetto non farà che aumentare il nervosismo di Marina. Intanto Cristina dovrà sottoporsi ad una interrogazione che decreterà o meno la sua bocciatura.

Ornella e Raffaele vanno a Barcellona

Niko e Manuela saranno preoccupati per Jimmy, che risulterà essere ossessionato dagli allenamenti fisici con i pesi.

Intanto Rosa si adopererà per non essere bocciata e Damiano le preparerà una sorpresa romantica. Le cose tra di loro non andranno come previsto e scoppierà una grossa lite. Inoltre Guido inviterà Cotugno a non essere molto invadente. Alberto, invece, al casale incontrerà una persona inaspettata.

Nel frattempo tra Diego e Lorenza si creerà una bella complicità. In tutto questo, Cristina avrà la possibilità di sostenere una seconda interrogazione dopo una crisi di panico avuta in occasione della prima, mentre Marina esorterà Stefano a portare avanti il loro piano vista la sintonia crescente tra Roberto e Greta. Ornella e Raffaele, invece, partiranno per Barcellona anche se i loro contrasti saranno lontani dall'essere risolti.

Riepilogo delle puntate precedenti

Negli episodi in onda nelle settimane precedenti, Ornella ha ultimato i preparativi della partenza alla volta di Barcellona. Vanni però ha invitato la donna ad andare insieme in Argentina. Inoltre Rosa ha rischiato di essere bocciata a causa delle assenze alla scuola serale.

Silvia e Nunzio, invece, non hanno gradito il comico che Michele ha scelto per una trasmissione in radio, mentre Alberto si è dimostrato pronto a tutto pur di stare insieme ad Anna.