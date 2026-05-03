Negli episodi di Un Posto al sole in onda dal 4 all'8 maggio, Marina si mostrerà gelosa della sintonia venutasi a creare tra Roberto e Greta. Inoltre il rapporto tra Alberto ed Anna si farà sempre più intenso, ma l'uomo si mostrerà dispiaciuto per quanto fatto al figlio.

Ornella e Vanni, invece, si mostreranno sempre più in sintonia, mentre Serena sarà sconvolta da un nuovo incubo.

Roberto e Michele studiano la migliore strategia per Radio Golfo 99

Stella non tollererà più di essere rifiutata da Eduardo e porterà avanti il piano di fare un colpo a Palazzo Palladini insieme ad Angelo e Rino.

Intanto Roberto e Michele studieranno la migliore strategia da adottare per Radio Golfo 99, in modo da contrastare la presenza ingombrante di Mori. Cristina, invece, proverà in ogni modo ad avvicinarsi a Leo.

Nel frattempo il rapporto tra Alberto ed Anna risulterà essere più forte che mai, ma Palladini senior mostrerà molta inquietudine per quanto fatto al figlio. In tutto questo, Guido e Mariella tenteranno di far riappacificare Massaro, Bice e Gerry, ma il tentativo non è detto che porti a qualcosa di buono.

Bice si dimostra meno rigida nei confronti dell'ex marito

Ornella e Vanni mostreranno una sintonia sempre più crescente. Intanto Raffaele vorrebbe trascorrere molto tempo insieme alla moglie, ma non potrà in quanto impegnato con Otello e Renato nei lavori di ristrutturazione a Palazzo Palladini.

Inoltre la cena organizzata da Guido e Mariella sembrerà essere andata male, ma i troppi champagne bevuti da Bice hanno portato quest'ultima a mostrarsi meno rigida nei confronti dell'ex marito.

Nel frattempo Gianluca si scontrerà duramente con Anna ed Alberto temerà che il figlio possa ricadere nell'alcol. Palladini jr potrà contare sul sostegno di Rossella. In tutto questo, Manuela vorrà recuperare il rapporto con il padre, mentre Serena farà un altro incubo che la porterà a scoprire una sconvolgente verità. Roberto e Greta, invece, decideranno di comune accordo di far cambiare scuola a Cristina e Marina sarà gelosa della sintonia creatasi tra Ferri e Fournier.

Riepilogo delle puntate precedenti

Negli episodi in onda nelle settimane precedenti, Manuela ha cercato di comprendere i motivi che hanno spinto il padre a cercare lei e Micaela solo ora. Inoltre Eduardo ha accettato di lavorare come elettricista a Palazzo Palladini, anche se Angelo, Stella e Rino hanno deciso di coinvolgerlo in un altro colpo.

Ornella e Vanni, invece, hanno iniziato a scambiarsi dei messaggi, mentre Nunzio e Rossella si sono trasferiti alla Terrazza.