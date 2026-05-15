Continuano le vicende dei protagonisti della celebre soap un posto al sole. Marina stringerà un accordo con Stefano con lo scopo di allontanare Greta dalla vita di suo marito. Alberto salverà la vita ad Anna ma rischierà di farsi scoprire. Serena infine avrà un duro confronto con sua madre in merito alla questione Maurizio.

La gelosia di Marina

Marina decisa ad allontanare Greta dalla vita di suo marito elaborerà un piano alle spalle di Roberto. Marina infatti stringerà un accordo segreto con Mori con il chiaro scopo di eliminare la Fournier dal suo cammino.

Ma non considererà il fatto che proprio nel momento in cui le sarà pronta ad agire con Stefano, Roberto presserà Michele affinché mandi in onda un programma radiofonico identico a quello del suo concorrente, rischiando di compromettere tutto. Greta intanto continuerà a pressare Ferri affinché la aiuti ad accorciare le distanze con Cristiana che a sua volta sarà sempre più coinvolta da Leo. Cristina infatti per compiacere il ragazzo compirà un gesto di cui ben presto potrebbe pentirsi. Il ragazzino la manipolerà abilmente e la indurrà a comportarsi ancora una volta in maniera tale da trasgredire le regole imposte dai suoi genitori.

La delusione di Serena

Manuela continuerà ad interrogarsi sull'assenza prolungata di suo padre dopo il pranzo senza trovare una risposta concreta.

Per questo motivo Serena deciderà di mettere al corrente sua madre su quanto accaduto con il padre delle gemelle con la speranza di scoprire finalmente la verità sul passato del padre delle sue sorelle. Serena avrà un duro confronto con Monica dal quale ne uscirà davvero frustrata. La donna, molto provata priverà a confidarsi con Filippo. Alberto invece cercherà in ogni modo di tenere Anna fuori dalla sua vita ma la cosa gli risulterà davvero difficile. Palladini infatti non esiterà un attimo dal precipitarsi dalla ragazza dopo aver percepito che si trovi in pericolo. Il suo tempestivo intervento infatti le salverà la vita, ma la scelta di recarsi in ospedale con la donna sarà il motivo per cui la loro relazione potrebbe venire allo scoperto.

Proprio per questo motivo, Rossella su ritroverà ad affrontare un dilemma etico. Tra Raffaele e Ornella le cose continueranno ad andare male. Tra i due la distanza diventerà sempre più grande e la donna si lascerà trasportare sempre di più dal suo collega di corso, Vanni.

Mariella continuerà a prodigarsi affinché Bice e Sergio si avvicinino e alla fine riuscirà ad organizzare un appuntamento per loro due. Felice per la riuscita del suo piano, dovrà ben presto ricredersi a causa del comportamento della sua migliore amica. Rosa e Pino invece si incontreranno casualmente e tra loro sembrerà riaccendersi la sintonia di un tempo. Non andrà allo stesso modo con Manuel e Damiano. I due infatti dopo aver combinato una marachella alle spalle della donna, dovranno subire una reazione del tutto negativa della loro donna.