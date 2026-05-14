Valeria Marini si è raccontata senza filtri nel corso di una lunga intervista al podcast MOW Privè, affrontando aspetti molto personali della sua vita tra amori, delusioni sentimentali e ricordi legati all’adolescenza.

La showgirl ha parlato del suo modo di vivere le relazioni, spiegando di non aver mai avuto un modello preciso di uomo ideale. “Non ho un prototipo, non ci sono regole fisse. Mi deve colpire per qualcosa”, ha dichiarato. Per Valeria Marini, infatti, ciò che conta davvero è soprattutto il carattere: “Mi piacciono gli uomini simpatici, però devono essere anche intriganti e misteriosi”.

Le prime esperienze

Nel corso dell’intervista, la soubrette ha ripercorso anche le sue prime esperienze sentimentali, ricordando di aver dato il primo bacio quando aveva appena otto anni a un compagno di scuola di cui era, come racconta lei stessa, “innamoratissima”. Un episodio che confermerebbe il suo carattere passionale e curioso fin da bambina.

A colpire maggiormente, però, è stata la confessione legata alla sua prima relazione importante. “Il mio primo fidanzato l’ho avuto a 14 anni, lui aveva più di 30 anni”, ha raccontato la showgirl, spiegando di aver vissuto quel rapporto con grande trasporto emotivo: “Ero molto innamorata, c’era molta passione”.

La madre 'non era molto contenta'

Una storia che, tuttavia, non era vista di buon occhio dalla madre. “Mia mamma non era molto contenta di questa relazione”, ha ammesso Valeria Marini, aggiungendo che quell’uomo arrivava perfino a “rapirla”, convincendola talvolta a saltare la scuola pur di stare insieme.

Nonostante le difficoltà e alcuni aspetti problematici del carattere dell’uomo, la showgirl conserva ancora un ricordo intenso di quella relazione: “Era molto litigioso, aveva un carattere non bello, ma io l’amavo”.

Durante la conversazione, Valeria Marini ha ricordato anche altre relazioni importanti della sua vita, confessando di essere stata profondamente innamorata di Vittorio Cecchi Gori. Allo stesso tempo, però, ha ammesso di non essersi sentita particolarmente fortunata in amore: “Molto spesso sono stata usata dagli uomini”.

Tra le storie più note della sua vita sentimentale c’è anche il matrimonio con Giovanni Cottone, celebrato nel 2013 nella Basilica di Santa Maria in Aracoeli a Roma davanti a televisioni e fotografi. L’unione, però, durò soltanto pochi mesi: nel 2014 arrivò la separazione e successivamente la Sacra Rota dichiarò nullo il matrimonio dopo aver accertato che l’imprenditore fosse già sposato in chiesa in precedenza.