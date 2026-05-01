Dopo una prima performance promozionale eseguita al Grande fratello vip, Valeria Marini ha lanciato ufficialmente il nuovo singolo dal titolo Divina.

Valeria Marini rilascia il nuovo singolo

Il nuovo brano di Valeria Marini, che nei giorni scorsi é stata tra i protagonisti al Grande Fratello vip come ospite temporanea, é ufficialmente stato caricato su tutte le piattaforme di musica. Il singolo segue i precedenti brani dia titoli Baci Stellari, Besos Stellari, Boom, Me Gusta e Volare.

Nei giorni precedenti, chiamata ad una esibizione di benvenuto dalla produzione al Grande Fratello vip, la bionda soubrette aveva anticipato ai coinquilini l'uscita del pezzo dal titolo Divina destando la reazione avversa di Antonella Elia.

Quest'ultima si era infatti detta nauseata per la performance promozionale dell'ospite nella Casa Marini, eseguita con la collaborazione delle coinquiline Francesca Manzini, Paola Caruso e Adriana Volpe.

Rispetto al rilascio del pezzo, ancor prima di cimentarsi nella performance promozionale, Valeria aveva anticipato che Divina fosse un pezzo estivo e catchy, oltre a definirlo ballabile.