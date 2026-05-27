Debutta il 20 giugno su Netflix la docuserie "Várzea: Where the Football Is Born", un viaggio immersivo nel cuore del calcio dilettantistico di San Paolo. Realizzata da Ginga Pictures in collaborazione con R21 e diretta da Alec Cutter, la serie esplora la lega amatoriale brasiliana, un universo dove nascono talenti e si intrecciano storie che trascendono il campo da gioco, coinvolgendo profondamente le comunità delle favelas nella cultura calcistica locale.

Al centro della narrazione vi sono le squadre di quartiere che ogni anno si sfidano nella Super Copa Pioneer, il più prestigioso torneo amatoriale di San Paolo.

La serie, attraverso immagini inedite dai backstage, documenta un calcio giocato con grinta e passione, spesso nel fango, lontano dai riflettori professionistici. Calciatori di fama mondiale come Cafu e Raphinha ripercorrono le loro origini, rivelando come i campi di terra e le esperienze comunitarie abbiano plasmato le loro carriere verso il successo globale. Il regista Alec Cutter definisce la serie una "lettera d’amore al calcio brasiliano, alle comunità delle favelas e alle persone le cui storie vengono raramente raccontate, ma che rappresentano l’anima di questo sport".

Il calcio come simbolo di identità e riscatto sociale

"Várzea: Where the Football Is Born" offre una visione autentica delle rivalità e delle sfide, evidenziando il ruolo del calcio come potente elemento di coesione sociale.

Il gioco mobilita interi quartieri, trasformando vite e famiglie, e si afferma come simbolo di appartenenza, orgoglio e promozione sociale. La docuserie sottolinea come il calcio popolare in Brasile sia molto più di uno sport: è una radice di resilienza e un’occasione di riscatto in un contesto urbano spesso difficile, mantenendo viva una delle espressioni più autentiche della cultura brasiliana.

Le testimonianze di Cafu e Raphinha, cresciuti calcisticamente nella várzea, sono cruciali per comprendere l'impatto di queste realtà sul loro percorso di crescita e successo. Il racconto si arricchisce di storie personali e collettive, offrendo uno spaccato genuino della società brasiliana contemporanea.

Ginga Pictures e la diffusione globale della storia

La produzione è curata da Ginga Pictures, una casa di produzione statunitense con radici brasiliane, nota per connettere il Brasile al panorama audiovisivo internazionale. Con sedi a Miami e San Paolo, Ginga Pictures ha ampliato la sua attività nella creazione di contenuti originali, con produzioni in oltre 25 paesi. La Super Copa Pioneer, fulcro della narrazione, è il principale torneo dilettantistico di San Paolo, capace di dare visibilità a storie e talenti spesso trascurati dai media tradizionali.

L'intento della serie è diffondere un microcosmo calcistico poco conosciuto ma fondamentale per la passione e la diversità della cultura brasiliana.

Oltre alle partite sui campi fangosi, "Várzea" esplora la forza delle comunità e la trasmissione di valori. Il titolo internazionale, "The Root of the Game", enfatizza questa ricerca delle origini, mirando a un pubblico globale interessato al lato più autentico e meno visibile del calcio mondiale.