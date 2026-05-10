Un momento di autentica complicità e spassosa ironia ha animato il salotto di ‘Domenica In’, il popolare programma di Rai 1 condotto da Mara Venier. Protagonisti indiscussi sono stati la padrona di casa e il cantautore Biagio Antonacci, ospite d’eccezione per un’intervista che ha ripercorso le tappe salienti della sua carriera. L’incontro, ben oltre la classica chiacchierata televisiva, si è trasformato in un vivace siparietto, intriso di ricordi e battute che hanno divertito il pubblico in studio e a casa, mettendo in luce il profondo legame di amicizia che unisce i due artisti da decenni.

L’amicizia trentennale tra Mara Venier e Biagio Antonacci

Durante la conversazione, la conduttrice ha rievocato con affetto il loro primo incontro, avvenuto nei primi anni Novanta, quando Mara Venier era al timone de ‘Il Nuovo Cantagiro’. “Eravamo ragazzi”, ha commentato la Venier, sottolineando la lunga storia di un’amicizia che affonda le radici in un’epoca di spensieratezza e primi successi. Biagio Antonacci, con la sua consueta verve, ha scherzato sulla quantità di baci scambiati nel corso degli anni, alimentando il gioco di sguardi e sorrisi. La replica di Venier non si è fatta attendere, con un’affermazione tagliente ma giocosa: “Si però non è mai successo nient’altro mai, purtroppo”, frase che ha scatenato le risate fragorose del pubblico presente.

La conduttrice ha poi precisato, con un sorriso, che si trattava solo di una battuta, ribadendo la bellezza e la purezza del loro legame.

Il botta e risposta che ha infiammato il pubblico

Il divertente botta e risposta non si è esaurito qui. Antonacci ha rilanciato con ulteriore ironia, suggerendo che la loro amicizia, pur essendo nata in modo puro, avrebbe potuto prendere una “diversa zona” o una piega differente. Mara Venier ha colto al volo la provocazione, rincarando la dose con una battuta che ha ulteriormente scaldato l’atmosfera: “Però ai tempi del Cantagiro se poco poco ci provavi, ce lo saremmo anche dimenticati e ti invitavo sempre a Domenica In”. Un’affermazione che ha evidenziato la spontaneità e la libertà del loro rapporto.

A chiudere il frizzante scambio di battute è stato un inatteso intervento in diretta di Eros Ramazzotti. Il celebre cantautore, collegato da remoto, ha aggiunto una nota di ulteriore leggerezza, scherzando sulla situazione: “Vi ricordo che ci sono dei bambini, non sono tanto sicuro che non sia successo niente, conoscendo Biagio”, strappando un’ultima risata generale e sigillando un momento di televisione autentica e divertente.

Il siparietto ha dimostrato ancora una volta la grande sintonia tra Mara Venier e Biagio Antonacci, offrendo ai telespettatori un segmento di intrattenimento genuino e spontaneo. La loro capacità di scherzare apertamente, pur mantenendo un tono sempre affettuoso e rispettoso, ha reso l’intervista un vero e proprio highlight della puntata, celebrando un’amicizia duratura nel mondo dello spettacolo italiano.