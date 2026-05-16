La nuova serie animata di Zerocalcare, intitolata "Due spicci e non solo", debutterà su Netflix il 27 maggio 2026. L'autore la considera la conclusione di una trilogia iniziata con "Strappare lungo i bordi" e proseguita con "Questo mondo non mi renderà cattivo". La presentazione ufficiale è avvenuta al Salone del Libro di Torino, nell’auditorium Giovanni Agnelli del Lingotto, dove i primi sei minuti della serie sono stati accolti da un lungo applauso del pubblico.

Composta da otto episodi, la serie è stata ideata, scritta, diretta e prodotta da Zerocalcare stesso, in collaborazione con Movimenti Production (parte di Banijay Kids & Family) e Bao Publishing.

L'autore ha spiegato che "Due spicci" rappresenta il momento di "tirare le somme" e "chiudere un cerchio" nella sua narrazione. Pur precisando che "l’esistenza dei personaggi non finisce", ha descritto la serie come una vera e propria "resa dei conti", sia sul piano narrativo che personale, aggiungendo di non avere "alcuna idea su cosa farò dopo".

Le tematiche e il nuovo tono noir di "Due spicci"

Durante la presentazione, Zerocalcare ha approfondito le tematiche centrali della nuova opera, parlando di un momento "crepuscolare" della sua esistenza. Ha evidenziato come i valori della collettività, pur essendo forti e radicati nei suoi lavori, a volte non siano sufficienti a garantire un lieto fine.

"A volte non basta stare insieme o essere amici per avere il lieto fine. Io ho tanto questa sensazione in questo momento della mia vita, e volevo che la serie rispecchiasse questo aspetto", ha affermato. L'atmosfera della narrazione si sposta verso toni più noir, un genere che l'autore ha dichiarato di amare profondamente.

Il titolo "Due spicci" ha un significato più ampio del semplice denaro, riferendosi ai "buffi", ovvero i debiti in senso lato: relazioni lasciate in sospeso, questioni irrisolte e fragilità emotive che inevitabilmente riemergono. La serie utilizza la metafora del navigatore che ricalcola il percorso davanti a una strada chiusa, riflettendo sul senso di smarrimento, sullo scorrere del tempo e sui conti da saldare con il passato.

Personaggi e il processo creativo dell'animazione

I protagonisti di "Due spicci" sono ancora una volta Zero e Cinghiale, impegnati nella gestione di un piccolo locale e alle prese con problemi finanziari, incomprensioni personali e l'improvvisa ricomparsa di figure dal loro passato. Queste situazioni li costringeranno a prendere decisioni difficili. Immancabile è la presenza dell'Armadillo, la coscienza di Zero, doppiato nuovamente da Valerio Mastandrea.

Zerocalcare ha illustrato la differenza tra la creazione di una graphic novel e quella di una serie animata. Mentre nel fumetto il risultato finale è chiaro fin dall'inizio, l'animazione è per lui un processo più imprevedibile e collettivo, arricchito in modo significativo dalla musica e dalla messa in scena.

Sebbene non consideri la narrazione un'attività terapeutica, ha ammesso che "raccontare queste storie mi permette di mettere ordine nella mia vita" e spera che anche il pubblico possa trarne beneficio, sentendosi meno solo. Riguardo ai progetti futuri, ha escluso l'idea di una serie basata sui suoi reportage di viaggio, ritenendola troppo complessa da gestire a causa delle molteplici prospettive e dei temi spinosi coinvolti, prevedendo che "finirebbe in tragedia".

L'impatto di Zerocalcare nell'animazione italiana

Zerocalcare, pseudonimo di Michele Rech, ha rivoluzionato il panorama dell'animazione italiana con le sue produzioni Netflix. Il suo stile distintivo combina riferimenti autobiografici, riflessione sociale e un'ironia tagliente.

"Strappare lungo i bordi", lanciata nel novembre 2021, ha ottenuto un notevole successo di pubblico e critica, seguito da "Questo mondo non mi renderà cattivo" nel 2023. Entrambe le serie hanno contribuito a incrementare l'interesse per l'animazione d'autore, sia in Italia che a livello internazionale.

Il Salone del Libro di Torino, che ha ospitato l'anteprima di "Due spicci", si conferma un evento chiave nel settore editoriale europeo. La scelta di presentare qui la nuova serie sottolinea il significativo impatto culturale delle opere di Zerocalcare e la crescente importanza della narrazione visiva nel contesto mediatico contemporaneo.