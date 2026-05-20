Quello che all'inizio sembrava un rumor fine a stesso potrebbe essere diventato un vero e proprio spoiler sul futuro di Zeudi Di Palma. Stando ad una segnalazione che è arrivata a Deianira Marzano oggi, 20 maggio, l'ex Miss Italia si troverebbe a Roma per sostenere le visite mediche per il ruolo di naufraga dell'edizione del reality che dovrebbe essere registrata tra giugno e luglio.

Le novità sul futuro di Zeudi

Per mesi si è vociferato della possibile partecipazione di Zeudi all'Isola dei famosi, ma nelle ultime ore è emerso un dettaglio che, se confermato, lascerebbe poco spazio ai dubbi.

In un messaggio che è arrivato a Deianira Marzano qualche ora fa, infatti, si legge: "L'Isola è alle porte e il cast prende forma. Si parte a giugno per finire alla fine di luglio. Oggi Zeudi è a Roma per le visite mediche".

Stando a questa segnalazione tutta da verificare, dunque, l'ex Miss Italia avrebbe detto "sì" al ruolo di naufraga dell'edizione che dovrebbe andare in onda dopo l'estate, ma che dovrebbe essere registrata nei prossimi mesi.

zeudi all’isola dei famosi (la cucciolina non riesco a immaginarmela)😆💞 attendiamo notizie certe🫶🏻#zeudiners pic.twitter.com/JHh278qT73 — 𝗺𝗮𝗿𝘁𝗶𝘅 (@iosonomartix) May 20, 2026

La reazione della community

La partecipazione di Zeudi all'Isola dei famosi si farebbe sempre più concreta, ma i suoi fan aspettano che sia lei a confermare l'indiscrezione che sta impazzando sul web in queste ore.

"Non riesco a immaginarla in quel contesto", "Attendiamo notizie certe", "Se ha accettato è perché ha ricevuto un'offerta che non poteva rifiutare", "Sarebbe bello vederla in un altro reality", "Pronti a sostenerla", "A cosa le serve? Non ha bisogno della tv", "Spero che sia una cavolata", "Ieri in live l'ha detto che il giorno dopo sarebbe andata a Roma", "Per me non è vero", si legge su X in queste ore.

L'ospitata al Festival di Cannes

Nell'attesa di sapere qualcosa in più sulla possibile partecipazione all'Isola dei famosi, in questi giorni Zeudi ha incantato sul tappeto rosso.

L'ex Miss Italia, infatti, è stata ospite al Festival di Cannes e ha sfilato per i fotografi presenti con un bellissimo abito nero che metteva in risalto la sua eleganza innata.

La giovane non ha nascosto l'emozione che ha provato in questa nuova avventura professionale e i suoi sostenitori si sono detti fierissimi di lei per gli obiettivi che sta raggiungendo.