Chi continua a dubitare del successo di Zeudi Di Palma sui social, dovrà cominciare a farnese una ragione: la ragazza riesce a catalizzare l'attenzione di migliaia di persone ovunque. L'altra sera, ad esempio, la 24enne ha avuto problemi nell'avviare una live su Twitch e ha deciso di spostarsi su TikTok: nonostante più di sei mesi d'assenza su questa piattaforma, la diretta in questione ha attirato l'attenzione di quasi 50.000 utenti.

Record su record per Zeudi

In questi giorni Zeudi è in "luna di miele" con Scarlett tra Napoli e Positano, ma riesce sempre a trovare un po' di tempo per i suoi sostenitori.

Qualche sera fa, infatti, l'ex Miss Italia aveva dato appuntamento ai fan in live su Twitch, ma dopo diversi tentativi andati a vuoto ha deciso di spostarsi su TikTok.

Chi segue Di Palma saprà che non faceva una diretta su questa piattaforma da almeno sei mesi, ovvero da quando ha scelto di usare esclusivamente Twitch per chiacchierare e confrontarsi con la sua community.

Nonostante questo la live che la 24enne ha fatto insieme alla fidanzata ha attirato l'attenzione di più di 42.800 utenti, numeri incredibili se si pensa che è il tutto è avvenuto senza preavviso e per ovviare ad un problema tecnico.

42.800 persone. Erano almeno 6 mesi che non faceva live su TikTok. 42.800 persone. pic.twitter.com/fU0OHB5mio — SerenaMente (@goodtitsqueerh) April 30, 2026

La gioia della community

La notizia del boom di Zeudi su TikTok ha reso orgogliose le persone che da tempo sostengono che il successo della giovane sui social non dovrebbe essere messo in discussione perché sarebbe sotto gli occhi di tutti.

"Non faceva una live su TikTok da almeno sei mesi e oggi si sono collegate 42.800 persone, incredibile", "Numeri pazzeschi", "Lei è un vero e proprio fenomeno", "Secondo me eravamo anche più di 50.000", "Chi non si accorge del suo successo è solo accecato dall'invidia", "Zeudi ha il supporto da persone che la seguirebbero ovunque", "Pazzesco", "Ricordiamo anche che questa live è stata annunciata un secondo prima", si legge sul web.

Il feeling con Scarlett

L'altra sera in live con Zeudi c'era anche Scarlett, che è tornata in Italia dopo neanche dieci giorni dall'ultima volta.

L'intesa tra quelle che i fan hanno ribattezzato le Zarlet è sempre più forte, e le due non si fanno nessun problema a scambiarsi tenerezze e parole d'amore davanti a migliaia di persone.