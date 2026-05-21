Sono passati diversi mesi da quando Zeudi Di Palma ha ufficializzato la sua storia d'amore con Scarlett Plott, ma ogni dedica che le due si scambiano sui social emoziona come se fosse la prima. L'altra sera, ad esempio, l'ex Miss Italia ha pubblicato un video che ha registrato tempo fa con la fidanzata e lo ha accompagnato con i versi di un bel brano di Mina: la modella inglese si è detta spiazzata e conquistata dal romantico gesto della compagna.

Il post di Zeudi conquista tutti

Scarlett e Zeudi sono lontane da un po' per motivi di lavoro, ma dalle dediche che si scambiano sui social è evidente che sentono molto la mancanza l'una dell'altra.

La sera del 20 maggio, infatti, la 24enne ha pubblicato un video di un po' di tempo fa in cui si scambia sguardi, carezze e un bacio passionale con la fidanzata.

"Dove non ho più parole inizi tu, dove cominciato a stare bene, dove mi sembra di volare e non tornare più. Amore in tutti quanti i sensi, amore mio", sono le frasi del brano Amoreunicoamore di Mina che Di Palma ha scelto per accompagnare questo romantico post che in poche ore ha raccolto circa 30.000 like su Instagram.

queste due ragazze sono la cosa più bella al mondo pic.twitter.com/EDubaYr9zP — rachele (@rachele_caps) May 20, 2026

La reazione di Scarlett

La dedica che Zeudi le ha fatto su Instagram ha sorpreso molto Scarlett, e ciò si evince anche dal commento che ha lasciato sotto al bellissimo video di coppia.

"Non ho parole per te", ha scritto la modella inglese accanto alle emoji della calamita e del cuore bianco.

Di Palma ha risposto quasi immediatamente con le stesse emoji più quella di due persone che si abbracciano.

I commenti dei fan

L'ultimo video di quelle che sul web vengono chiamate le Zarlet ha conquistato tutti, in particolare chi sta seguendo questa storia d'amore dall'inizio tramite i social.

"Queste due ragazze sono la cosa più bella del mondo", "Sembrano le protagoniste di un film", "Ricordiamoci che Zeudi non è romantica", "Sono follemente innamorata di loro", "Meravigliose e vere", "Mamma mia", "Pazzesche", "Questa cosa che ha fatto Zeudi è così dolce", "Mai visto un amore così pulito e bello", "La loro delicatezza mi colpisce tanto", "Solo dolcezza", "Pensate un po' se fosse romantica cosa farebbe", "Una delle cose più belle che abbia mai visto", "Magiche", si legge su X.