A cosa sta lavorando Zeudi Di Palma in questi giorni? La curiosità dei fan suoi fan è alle stelle, e il silenzio della diretta interessata su questo nuovo progetto non sta facendo altro che alimentarla. Il 30 maggio Lorenzo Pugnaloni ha ironizzato sulla chiacchierata partecipazione dell'ex Miss Italia all'Isola dei famosi, invece molti utenti social si stanno convincendo che la 24enne potrebbe essere nei cast della seconda edizione di The Traitors Italia.

Il silenzio di Zeudi e le teorie della community

Nel futuro di Zeudi c'è un reality? I fan se lo stanno domandando da settimane, ma la giovane continua a glissare sull'argomento e ciò non sta facendo altro che alimentare le chiacchiere.

In questi giorni Di Palma si trova a Milano per lavorare ad un nuovo progetto, e sui social c'è chi si sta convincendo che starebbe facendo shooting e prove per un programma che dovrebbe essere registrato nel mese di giugno.

L'altra sera la 24enne ha fatto una breve diretta su Twitch dall'albergo, ma ha scelto di non rispondere a nessuna domanda su quello a cui sta lavorando in questo periodo.

Le parole di Lorenzo Pugnaloni

Oggi, 30 maggio, una fan di Zeudi ha interpellato Lorenzo Pugnaloni su una voce che sta circolando sui social da alcune ore.

"Si dice che è stata a Milano per fare le prove dei tuffi per l'Isola dei famosi, è vero?", è la domanda che ha attirato l'attenzione del ragazzo.

"Le prove dei tuffi a Milano?

Dove, in piscina? E quelle dei granchi dove le faranno?", è stata l'ironica risposta dell'esperto di gossip.

C'è chi ha intrepretato queste parole come una smentita, ma in realtà il blogger ha solo scherzato sul rumor che impazzava tra i sostenitori di Di Palma e nulla di più.

L'ipotesi sulla partecipazione a The Traitors

Nella community di Zeudi c'è chi è quasi convinto che non sarebbe l'Isola dei famosi il reality al quale potrebbe partecipare la ragazza.

Secondo alcuni indizi raccolti sul web, alcuni sostenitori di Di Palma sono giunti alla conclusione che potrebbe essere nel cast della seconda edizione di The Traitors Italia, che si registrerà in Trentino Alto-Adige a giugno.

"Per me oggi non era a Milano, ma ha fatto le foto al castello. Aveva una felpa e a Milano non serve la sera, in Trentino sì", si legge su X in queste ore.