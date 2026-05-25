I fan di Zeudi Di Palma sono in costante aumento, ma a colpire è la generosità che molti di loro hanno mostrato con gesti nobili e silenziosi. Sui social, infatti, si è sparsa la voce che una persona che fa parte della community della 24enne avrebbe donato 10.000 dollari a un'organizzazione che opera a Gaza e avrebbe chiesto di rimanere anonima.

Il retroscena che colpisce

Il successo di Zeudi è soprattutto merito dei suoi fan, ovvero delle tante persone che la seguono e la supportano tramite i social.

Nell'ultimo anno Di Palma ha aderito a molti progetti di beneficenza e chi è nella sua community non è stato da meno: come si legge sul web in queste ore, di recente un'utente si sarebbe resa protagonista di un gesto nobile che ha colpito tutti i sostenitori dell'ex Miss Italia.

"Una zeudiners ha donato 10.000 dollari al The Zaynab Project, un'organizzazione che opera a Gaza. L'hanno in forma anonima e a nome di tutto il fandom", è il messaggio che ha fatto il giro della rete lo scorso weekend.

una zeudiners ha appena donato 10.000$ al The Zaynab Project, un’organizzazione che opera a gaza. l’ha fatto in forma anonima a nome di tutto il nostro fandom ❤️‍🔥



io non ho più parole per descrivere il nostro fandom. siamo qualcosa di raro con persone speciali. grazie #zeudiners — rachele (@rachele_caps) May 23, 2026

La reazione dei sostenitori di Zeudi

Da quando si è sparsa la voce che una zeudiners avrebbe fatto una generosa donazione a nome di tutta la community, in tanti si sono esporsi per ringraziarla e per dirsi orgogliosi di far parte della community di Zeudi.

"Non ho più parole per descrivere il nostro fandom", "Siamo qualcosa di speciale e raro, grazie a tutti", "Un gesto così vale più di qualsiasi regalo", "La bellezza del nostro fandom è proprio questa", "Un cuore grande", "In momenti come questo mi sento orgogliosa di essere una zeudiners", "Incredibile", "Che bello sapere che esistono ancora persone così buone", "Rispetto", "Siamo un gruppo speciale, uniti grazie a Zeudi", "Appartenere a questa community è un vero orgoglio", si legge su X in questi giorni.

Il weekend a Londra con Scarlett

Anche se si trova a Londra con la fidanzata, Zeudi non ha dimenticato i suoi fan: nel weekend, infatti, la ragazza ha fatto un paio di live su Twitch e per un po' ha chiacchierato con le persone che fanno parte della sua community.

Alla diretta di domenica sera ha partecipato anche Scarlett, che in alcune occasioni è intervenuta per ribadire il forte sentimento che prova per l'ex Miss Italia.