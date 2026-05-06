In diverse occasioni Zeudi Di Palma si è definita una persona poco romantica, ma da quando si è fidanzata sembra dimostrare l'esatto contrario. Ogni volta che Scarlett Plott torna a Londra, infatti, l'ex Miss Italia le dedica dolcissime parole sui social, come il verso di una canzone che le ha scritto su TikTok qualche ora fa.

Il romanticismo di Zeudi conquista

Nei giorni scorsi Zeudi e Scarlett si sono rilassate tra Napoli e Positano, ma la modella è già rientrata a Londra per motivi di lavoro.

Quasi tutte le volte che si allontano dopo aver trascorso un periodo insieme, le Zarlet si scambiano dolci dediche sui social e stavolta è stata la podcaster a stupire la fidanzata con un video che ha pubblicato su TikTok e con il quale ha riassunto la loro ultima vacanza.

A colpire i fan, però, è stato soprattutto il commento che Di Palma ha scritto sotto a questo post: "Your lips my lips, apocalypse" ("Le tue labbra e le mie labbra, apocalisse").

Questo altro non è che il verso di Apocalypse dei Cigarettes After Sex, una canzone che sembra essere diventata una delle colonne sonore di questa bellissima storia d'amore.

zeudi: "your lips my lips, apocalypse" ❤️



and she really thinks she’s NOT romantic 😭😭 pic.twitter.com/Feamrf38tz — rachele (@rachele_caps) May 5, 2026

I commenti della community

L'ultima dedica che Zeudi ha fatto alla fidanzata ha conquistato tutti, anche chi aveva creduto al fatto che non fosse una persona romantica.

"Ma lei pensa davvero di non essere romantica?

", "Dice una cosa e ne fa un'altra, la adoro", "Scrive queste parole con una naturalezza disarmante", "Scarlett le ha fatto scoprire il suo lato romantico", "Che follia", "Che ragazza straordinaria", "Questa canzone sembra perfetta per loro", si legge su X in questi giorni.

Le giornate insieme in Italia

Anche Zeudi ha riassunto l'ultima vacanza con Scarlett in un video che ha postato su TikTok, e a colpire tutti sono state le parole che ha aggiunto tra un'immagine e l'altra.

"Coincidenze, il destino", ha scritto la 24enne che un paio di mesi fa ha deciso di condividere parte della sua felicità con le persone che la seguono sui social.

Questa coppia ha conquistato tutti sin dal primo momento e sono tantissime le persone che si emozionano guardando i romantici contenuti che le due ragazze postano sui loro profili.