Dopo aver fatto tappa al Festival di Cannes, Zeudi Di Palma ha preso un aereo che l'ha portata nella città dove vive e lavora la fidanzata Scarlett Plott, Londra. La ragazza ha condiviso molto delle sue ultime giornate sui social, e ogni post che ha caricato sul suo account Instagram ha fatto incetta di like e commenti: i fan non si sono lasciati sfuggire il sostegno che Taylor Mega sta dando all'ex Miss Italia da un po' di tempo a questa parte, come se fosse diventata una sua nuova estimatrice.

Il viaggio di Zeudi in Inghilterra

Dov'è diretta Zeudi?

I suoi fan se lo sono domandati per ore quando hanno visto la foto che la ragazza ha pubblicato poco prima di salire su un aereo.

Oggi, 22 maggio, è stata la stessa Di Palma ad informare la sua community che è volata a Londra, dove ormai è di casa per via del suo legame sentimentale con Scarlett.

Le Zarlet non si vedevano da un po' di tempo per motivi di lavoro: la 24enne, ad esempio, è stata impegnata con progetti top secret e con la sua prima apparizione sul red carpet del Festival di Cannes.

I gesti che non passano inosservati

Gli ultimi post che Zeudi ha caricato su Instagram hanno fatto breccia nel cuore di migliaia di utenti, gli stessi che li hanno apprezzati e commentati con grande affetto.

Un dettaglio che non è sfuggito ai più attenti sostenitori di Di Palma, inoltre, è la regolarità con la quale Taylor Mega sta mettendo "mi piace" a foto e video con protagonista l'ex Miss Italia.

Stando a questi gesti, tra le due ci sarebbe quantomeno un rapporto di stima e forse anche un'amicizia della quale non si sa ancora nulla.

Ma Taylor mega continua con i suoi like 🫢🫢🫢 pic.twitter.com/cZ1PZP786Y — ❤️‍🔥 (@dettori982) May 22, 2026

La reazione della community

L'affetto dei fan nei confronti di Zeudi aumenta di giorno in giorno, e questo sui social è sempre più evidente.

"L'aria di Londra le fa proprio bene", "Stupenda in tutte le sue sfaccettature", "Dolcissima", "Assomiglia sempre di più a una principessa", "Un raggio di sole", "Taylor Mega è una di noi", "I like di Taylor non si contano più", "Sto urlando per questi like", "Come biasimarti Taylor", "Siamo tutte sotto un treno", "Ha una luce diversa in questi mesi, sarà merito di Scarlett", "L'amore la rende ancora più bella", "Fantastica", si legge su X in questi giorni.