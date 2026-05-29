C'è un reality nel futuro di Zeudi Di Palma? I suoi fan se lo stanno chiedendo da molto tempo, ma lei non ha ancora dato una risposta che conferma o smentisce le chiacchiere che impazzano sul web da mesi. In una recente live su Twitch, però, la giovane ha detto che a giugno sarà impegnata con un lavoro in Italia e ciò ha spinto alcuni utenti a ipotizzare che potrebbe essere nel cast dell'edizione di The Traitors che si registrerà nelle prossime settimane in Trentino Alto-Adige.

L'indizio di Zeudi in diretta

Per mesi si è vociferato che Zeudi sarebbe stata una naufraga della nuova edizione dell'Isola dei famosi, ma una sua recente dichiarazione sembrerebbe smontare questo rumor.

Mentre chiacchierava in live con i suoi fan, infatti, la ragazza ha detto che a giugno sarà molto impegnata con il lavoro e che non potrà spostarsi dall'Italia, quindi sarebbe improbabile una sua partecipazione al reality che si registrerà tra poche settimane nelle Filippine (sarà trasmesso su Canale 5 in autunno).

La curiosità della community

Tra i fan di Zeudi c'è chi sta cominciando a convincersi che potrebbe essere un altro il reality al quale la giovane avrebbe detto "sì" dopo l'esperienza al Grande Fratello.

"E se partecipasse a The Traitors Italia?", si è chiesta un'utente di X attirando l'attenzione di molti componenti della community di Di Palma.

"Le riprese saranno a giugno in Trentino Alto-Adige e lei ha detto che lavorerà in Italia e non potrà incontrare le Chambers.

Nel cast dovrebbero esserci Giulia Salemi, Pierpaolo Pretelli e Maria Esposito, che è una sua amica. In questi giorni a Milano ci saranno le riunioni con gli autori, gli shooting e le prove costume", si legge ancora sui social.

Ragazze, ho fatto una ricerca su The Traitors Italia, che alcune di voi hanno citato: le riprese si girano in Trentino Alto-Adige in giugno! E' un gioco di strategia, non avventura. Potrebbe andare là, ha detto che non incontrerà le Chambers perché lavora in Italia.

Va in onda su… — MangelaVilo 🇪🇺🇺🇦🇵🇸♀️ (@MangelaVilo) May 28, 2026

Il parere dei fan

Ad oggi, 29 maggio, Zeudi sarebbe più vicina a The Traitors che all'Isola dei famosi e questo sembrerebbe rendere felici i suoi sostenitori.

"Un gioco di strategia è meglio che un reality di avventura, lei non sarebbe adatta", "Se registrano a giugno, a breve annunceranno il cast e sapremo la verità", "Molto meglio questo dell'Isola", "Sarebbe interessante vederla in questa veste", "Magari, quel reality è stupendo", si legge su X in queste ore.