Mancano pochi giorni all'inizio delle registrazioni dell'Isola dei famosi e sul web si fanno sempre più insistenti le voci sulla presenza di Zeudi Di Palma nel cast. Stando agli indizi che hanno raccolto i fan, nelle ultime ore la ragazza avrebbe cominciato a seguire una make-up artist che lavorerebbe per il reality e Raffaella Fico, in lizza per il ruolo di naufraga. L'ex Miss Italia, inoltre, da un po' si trova a Milano per lavoro, la stessa città dove i concorrenti avrebbero fatto shooting e promo prima di partire per le Filippine.

Le mosse di Zeudi che non passano inosservate

Da alcuni giorni Zeudi è a Milano per lavoro, ma nelle live che ha fatto su Twitch non ha mai svelato cosa sta facendo o quando potrà dare qualche spoiler.

Molti fan di Di Palma si sono convinti che il progetto in questione sarebbe l'Isola dei famosi, un format al quale la giovane è stata accostata per mesi.

Ad avvalorare questa tesi ci sarebbero due follow che non sono passati inosservati: tramite l'account Instagram dedicato alla sua attività da tatuatrice, infatti, la 24enne avrebbe cominciato a seguire una storica make-up artist del reality (Dorotea Ravalli) e un'altra possibile concorrente, Raffaella Fico.

L'indiscrezione di Deianira Marzano

Oggi, 31 maggio, Deianira Marzano ha diffuso alcune indiscrezioni sulla nuova edizione dell'Isola dei famosi e i fan di Zeudi le hanno interpretate come una conferma indiretta della sua partecipazione.

"I naufraghi hanno registrato i promo e fatto gli shooting a Milano. Saranno divisi in due gruppi e partiranno il 6 e 7 giugno", ha svelato l'esperta di gossip tramite il suo profilo Instagram.

Un altro dettaglio che non è sfuggito ai più attenti, è che da alcuni giorni Di Palma non ha lo smalto alle unghie e questo potrebbe essere un altro indizio che la avvicinerebbe al reality sulla sopravvivenza.

La reazione della community

La sempre più probabile partecipazione di Zeudi all'Isola dei famosi sembra preoccupare la maggior parte dei suoi fan, in particolare chi è convinto che non sarebbe adatta a un reality così difficile.

"Io non avrei accettato, non ne ha bisogno", "No, Zeudi", "Perché?", "Questo vuol dire che aumenteranno gli haters", "Non avremo sue notizie per più di un mese? Assurdo", "L'unica cosa che mi dispiacerebbe è che non la sentiremo per 40 giorni", "Sarà dura sia per lei che per noi", si legge su X.