“Capii allora che per cambiare il mondo bisognava esserci”. Con queste parole evocative di Tina Anselmi si apre il racconto di un nuovo e atteso progetto cinematografico: il docufilm intitolato “Per tutte le altre. Vita di Tina Anselmi”. Diretto da Samuele Rossi, il documentario si propone di esplorare l’inestimabile eredità di una figura politica che ha segnato profondamente la storia italiana, contraddistinta da un instancabile impegno civile, uno spiccato spirito di servizio e una costante volontà di incidere sulla realtà del suo tempo.

Questo nuovo lavoro segna il ritorno di Rossi al genere documentaristico, dopo l’attuale fase di post-produzione di “Se venisse anche l’inferno” e il notevole successo di “Prima della fine.

Gli ultimi giorni di Enrico Berlinguer”. Quest’ultimo, nel 2025, aveva raggiunto la finale in prestigiosi riconoscimenti come i Globi d’Oro, i David di Donatello e i Nastri d’Argento, consolidando la reputazione del regista nel panorama del cinema documentario.

Le riprese di “Per tutte le altre. Vita di Tina Anselmi” hanno preso il via a Roma, presso l’Archivio Storico della Camera dei Deputati, e proseguiranno poi a Castelfranco Veneto, la città natale di Anselmi. Il film si focalizza sulle tappe più significative della sua esistenza: una donna che entrò giovanissima nella Resistenza, divenne poi un’attivista sindacale e, soprattutto, fu la prima donna nella storia a ricoprire la carica di Ministro nella Repubblica Italiana.

Un ruolo di primaria importanza fu anche la sua presidenza della Commissione parlamentare d’inchiesta sulla loggia massonica P2, in un periodo storico caratterizzato da profondi mutamenti, attraversando la stagione degli anni di piombo, il drammatico sequestro Moro e le cruciali inchieste che hanno segnato la democrazia italiana.

Il racconto di un impegno civile e della memoria storica

Il documentario, frutto di un meticoloso lavoro d’archivio e arricchito dal contributo di personalità che furono vicine alla storia di Anselmi, intende offrire uno sguardo approfondito sul ruolo delle donne nella trasformazione del Paese. La narrazione di Rossi mette in luce il profondo senso dell’impegno pubblico di Anselmi, saldamente radicato nella quotidianità e nella cura della collettività.

Per la realizzazione di “Per tutte le altre. Vita di Tina Anselmi”, il progetto si avvale anche della partecipazione di Martina Scrinzi, attrice pluripremiata per la sua interpretazione nel film “Vermiglio” e recentemente in concorso al Festival di Cannes con “Roma Elastica”.

L’opera è una produzione Echivisivi, realizzata da Samuele Rossi e Giuseppe Cassaro, in collaborazione con Rai Documentari e con il patrocinio dell’Associazione Tina Anselmi. La sua trasmissione è prevista sulle reti Rai in occasione del decennale della scomparsa di Anselmi, un omaggio significativo alla sua figura.

L'eredità di Tina Anselmi: tra storia nazionale e diffusione internazionale

L’importanza di Tina Anselmi nella storia italiana è stata già oggetto di celebrazione attraverso numerosi progetti audiovisivi.

Un esempio notevole è il film per la televisione “Tina Anselmi – A life for Democracy”, diretto da Luciano Manuzzi e distribuito da Rai Com. Questo lavoro, realizzato a sette anni dalla scomparsa di Anselmi, ha narrato la sua profonda passione per la democrazia e il suo instancabile impegno politico e civile. L’opera ha raggiunto un vasto pubblico internazionale, essendo stata programmata per la trasmissione in Spagna, Portogallo, Europa orientale e sulle principali piattaforme di intrattenimento a bordo delle compagnie aeree internazionali.

Tina Anselmi fu una figura pionieristica, la prima donna nella storia italiana a ricoprire la carica di ministro della Repubblica, e la sua vicenda civile e politica ha lasciato tracce indelebili nella memoria collettiva.

Il nuovo docufilm e le produzioni precedenti testimoniano il perdurare della sua figura quale punto di riferimento essenziale, celebrandone l’impegno costante per la democrazia e la giustizia sociale.