Alessia Cammarota ha fatto sapere di avere ancora degli attacchi di panico dopo il divorzio con il marito Aldo Palmieri. I due ormai ex coniugi si erano conosciuti al dating show di Maria De Filippi, Uomini e donne.

Alessia Cammarota si sfoga sui social

“Ho ancora degli attacchi di panico”, ha fatto sapere Alessia Cammarota. Gli ex coniugi sono giunti alla scelta di divorziare dopo essere diventati genitori di 3 figli. La loro storia iniziò a Uomini e donne ai tempi in cui lei partecipava alla trasmissione come corteggiatrice dell'allora tronista Palmieri ed entrambi da subito sembrarono disposti ad avviare un legame solido tra loro.

Tornata ad attivarsi su Instagram, in risposta ai quesiti degli utenti, l'influencer non ha nascosto di essere caduta in un periodo difficile segnato da forti e ricorrenti attacchi di panico, che continua a subire anche a distanza di tempo dal divorzio dal marito, dovuti in particolare anche alla forte delusione provata per il triste epilogo del matrimonio.

"Delusa sì, ma mai pentita"

Sui social, quindi, l'influencer ha voluto rispondere ad alcune domande dei fan e non solo rispetto alla evoluzione del suo matrimonio: “Delusa sì, molte cose mi hanno deluso, ma mai pentita! Tutte le scelte prese, tutte le strade sbagliate mi hanno portata qui, hanno costruito quello che sono e io sono così fiera di me”.