Amadeus è tornato a Viale Mazzini dopo due anni di assenza, partecipando all'“Ama-day” con Fiorello negli studi Rai. L'evento, trasmesso su Rai Radio2, ha riacceso le speculazioni su un suo possibile riavvicinamento all'azienda pubblica. Nonostante il conduttore sia legato a Warner Bros Discovery da un contratto quadriennale (2024), il siparietto sulle note di “Non Amarmi” ha incluso un messaggio eloquente: “Anche se la Rai ha dei muri enormi, io non ho paura e voglio superarli”. Questo ha evidenziato la sua apertura a nuove sfide.

Accolto da un lungo applauso, Amadeus ha ripercorso i cinque Festival di Sanremo condotti con Fiorello.

“Sanremo non si rifiuta mai”, ha affermato, ricordando anni “di divertimento vero”, e rivelando di aver ascoltato “almeno cinquemila” canzoni. Sulle selezioni, ha spiegato la logica di non danneggiare un artista con una canzone non adatta, rivendicando l'intuizione su talenti come Tananai e Olly.

Il percorso professionale e le prospettive future

Dopo l'addio alla Rai nel 2024, Amadeus ha avviato la sua esperienza con Warner Bros Discovery, conducendo su Nove The Cage – Prendi e Scappa, Like a Star e La Corrida, programmi con ascolti deludenti. È stato anche giudice ad Amici di Maria De Filippi su Canale 5. Durante l'incontro, Fiorello ha ironizzato sul piano immobiliare di Viale Mazzini: “Se non ci muoviamo, vendono anche noi”.

L'apparizione ha riacceso le voci su un riavvicinamento di Amadeus alla Rai, ma conferme sul suo coinvolgimento nei nuovi palinsesti non sono giunte. Una sua presenza stabile nell'offerta pubblica, nell'immediato, appare improbabile. Le battute tra i due, come la proposta scherzosa di Fiorello: “Chissà a settembre cosa potresti combinare qui? Ma allora torni!”, hanno rafforzato il loro legame. L'“Ama-day” ha ripercorso successi e opportunità, lasciando aperta la questione di un suo futuro in Rai.