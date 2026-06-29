Mancano circa tre mesi all'inizio dell'edizione 2026/27 di Amici, ma sul web stanno già circolando le prime indiscrezioni sul cast e su come potrebbe cambiare. Secondo Giuseppe Candela, ad esempio, Anna Pettinelli avrebbe deciso di lasciare la cattedra di canto per intraprendere una nuova avventura: si dice che la speaker radiofonica dovrebbe essere concorrente della prossima stagione di Tale e quale show, in onda in autunno su Rai 1 con una giuria quasi del tutto rinnovata.

L'indiscrezione che spiazza i fan di Amici

Ci sarà qualche cambiamento nel cast dell'edizione 2026/27 di Amici?

I fan se lo stanno chiedendo da settimane, e in queste ore potrebbero aver ricevuto una risposta abbastanza sorprendente.

Stando a quello che si legge sul web oggi, 29 giugno, Anna Pettinelli dovrebbe lasciare il talent per un altro programma tv: la storica insegnante di canto della scuola, infatti, sarebbe pronta a mettersi in gioco a Tale e quale show.

Per poter diventare concorrente del format condotto da Carlo Conti, però, la speaker radiofonica dovrà rinunciare alla cattedra che occupa da diversi anni su Canale 5 con un discreto successo.

Amici verso una nuova rivoluzione: Anna Pettinelli lascia il programma e approda come concorrente a #TaleEQualeShow (fonte @GiusCandela)



Sarà il primo di tanti cambiamenti? #Amici26 #AscoltiTv pic.twitter.com/UzYdW99PGi — Boomerissima (@Boomerissima) June 29, 2026

Il parere degli utenti di X

L'indiscrezione che sta circolando in rete sull'addio di Anna Pettinelli ad Amici per Tale e quale show, ha sorpreso sia i fan del talent che gli utenti social in generale.

"Lascia la cattedra per fare la concorrente? Mah", "Amici verso una rivoluzione, ci piace", "Sarà il primo di tanti cambiamenti?", "Speriamo bene, servono cambiamenti importanti dopo l'ultima edizione flop", "Maria inizia a cambiare il cast bene", "Si è liberato un posto per Amadeus?", "Non avremo più le liti con Zerbi, finalmente una bella notizia", "Curiosa di sapere chi prenderà il suo posto", si legge su X in queste ore.

Riprese al via a fine settembre

Le registrazioni della nuova edizione di Amici inizieranno tra circa tre mesi: solitamente, infatti, la scuola riapre i battenti a fine settembre con la formazione della classe.

Durante l'estate potrebbero trapelare altre indiscrezioni sui professori, in particolare su quelli che potrebbero non essere riconfermati dopo le vacanze e su chi potrebbe prendere il loro posto.