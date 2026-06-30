L'ultima edizione di Amici sembra non aver convinto i telespettatori, e a provarlo sarebbero sia gli ascolti non entusiasmanti del serale che la "sparizione" dei cantanti dopo la fine del programma. Secondo Giuseppe Candela, Maria De Filippi starebbe pensando ad un personaggio molto famoso per la prossima stagione: visto che Anna Pettinelli avrebbe lasciato la cattedra di canto per partecipare a Tale e quale show, la conduttrice starebbe pensando di "arruolare" Amadeus.

Cambiamenti in arrivo ad Amici

Stando alle indiscrezioni degli ultimi giorni, tra i professori di Amici potrebbe esserci una mini rivoluzione: si dice, infatti, che Anna Pettinelli avrebbe deciso di rinunciare al ruolo di insegnante di canto per potersi dedicare ad una nuova ed avvincente sfida professionale.

Quando mancano circa tre mesi all'inizio della nuova edizione del talent, dunque, sul web si legge che la speaker radiofonica dovrebbe essere nel cast di Tale e quale show (ovviamente come concorrente) ed è per questo che avrebbe scelto di lasciare la cattedra che ha occupato per tanti anni nel programma di Canale 5.

La prima ipotesi sul sostituto

Da quando si è saputo che Anna Pettinelli non dovrebbe essere più un'insegnante di Amici, sul web è partito il toto nomi su chi potrebbe prendere il suo posto nella nuova edizione.

Stando a quello che si legge in rete, in pole position per la cattedra di canto ci sarebbe Amadeus, già giudice del serale nelle ultime due stagioni del talent.

Di recente, inoltre, il conduttore ha interrotto la collaborazione con Discovery e per questo sarà libero di intraprendere qualsiasi strada professionale sentirà più affine a lui.

I commenti sui social

La notizia dell'addio di Anna Pettinelli ad Amici ha animato la discussione sia tra i fan del programma che tra gli appassionati di tv in generale.

"Dal suo sostituto si capiranno molte cose, soprattutto che piega prenderà il programma", "Per me ha fatto bene, nell'ultima edizione l'hanno trattata malissimo", "Potrebbe tornare Arisa", "Finalmente è andata via, non se la meritavano", "Dovrebbero cambiare tutto, quest'anno è stato un flop totale", "Amadeus sarebbe un nome troppo grande, Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini dovrebbero essere affiancati da un cantante", si legge su X.