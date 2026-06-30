L'attrice e regista Angelina Jolie ha recentemente condiviso riflessioni profonde e personali sul periodo successivo al suo divorzio da Brad Pitt, offrendo uno sguardo intimo sulla sua vita privata e sul suo rapporto con i figli. In un'intervista toccante, Jolie ha apertamente rivelato di non aver più intrapreso relazioni sentimentali significative né di aver frequentato seriamente qualcuno dalla fine del suo matrimonio. L'attrice ha spiegato che, negli anni trascorsi dalla separazione, la sua scelta è stata quella di dedicare tutte le proprie energie ai figli e alla famiglia, mettendo deliberatamente in secondo piano la propria vita sentimentale.

Il percorso di riflessione e la nuova consapevolezza

Un momento cruciale per questa introspezione è giunto durante la preparazione per il suo nuovo progetto cinematografico. Nel film, Jolie interpreta una regista che si trova ad affrontare una diagnosi di tumore al seno mentre, contemporaneamente, inizia una nuova storia d'amore. Questa esperienza sul set ha offerto all'attrice l'opportunità di riflettere intensamente sul significato profondo dell'amore e della rinascita personale. Jolie ha confessato di aver sentito la vita "un po' spezzata" dopo il divorzio, convincendosi che la sfera sentimentale non fosse più una priorità nella sua esistenza. Tuttavia, proprio attraverso il lavoro su questo ruolo, ha maturato una nuova consapevolezza: una donna può dedicarsi con totale impegno ai propri figli senza per questo dover rinunciare ai propri desideri più intimi e alla possibilità di amare ancora.

Il sostegno fondamentale delle figlie nel riscoprire sé stessa

In questo delicato e significativo percorso di riscoperta, Angelina Jolie ha evidenziato l'importanza cruciale del supporto ricevuto dalle sue figlie: Zahara, Shiloh e Vivienne. L'attrice ha sottolineato come le ragazze le ricordino quotidianamente l'importanza di non perdere mai di vista sé stessa e di riscoprire quella "parte della propria identità" che, negli ultimi anni, aveva forse accantonato. Jolie ha spiegato che le sue figlie desiderano vederla non solo nel suo ruolo di madre, ma anche pienamente come donna. È proprio attraverso i loro occhi e il loro incoraggiamento che sta imparando a "tornare a vivere" e a "sentirsi libera", abbracciando nuovamente la pienezza della sua persona.

Queste sincere e profonde riflessioni segnano un vero e proprio momento di svolta per Angelina Jolie. L'attrice si mostra ora pronta a rimettere al centro della propria esistenza anche i propri desideri personali, senza che questo implichi in alcun modo trascurare il suo fondamentale e amato ruolo di madre. Un messaggio di forza e auto-affermazione che risuona con la sua immagine pubblica.