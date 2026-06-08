Luna Nozawa ha superato ogni limite: Finn affronterà una corsa contro il tempo per salvare Steffy questo e molto altro nelle anticipazioni di Beautiful fino al 13 giugno. La metamorfosi di Luna Nozawa da giovane indifesa a spietata dark lady ha spiazzato il pubblico italiano di Beautiful. La segregazione di Steffy, oltre a rappresentare un colpo di scena narrativo di grande impatto, segna un punto di non ritorno: d’ora in poi Luna esprimerà senza freni la tracotanza del proprio lato oscuro, trasformandosi in un personaggio imprevedibile e ossessivo.

Una nuova Sheila.

Dopo essersi sentita messa alle strette, Luna ha smesso di nascondersi dietro la maschera dell’ingenuità per abbracciare un ruolo da carnefice. Steffy Forrester è stata la prima a pagarne le conseguenze, subendo l’incubo peggiore: il sequestro di persona.

La giovane CEO della Forrester si trova ora prigioniera in una gabbia all’interno di un edificio abbandonato. Una location tutt'altro che casuale: la struttura è infatti destinata all’imminente demolizione. Luna, preda di una paranoia crescente, giustifica il suo piano criminale intendendo la prigionia di Steffy come l’unico deterrente contro la rivelazione dei suoi crimini.

Finn scopre il piano di Luna: le anticipazioni di Beautiful fino al 13 giugno

Sarà Finn Finnegan, il marito di Steffy, l’unico in grado di intuire il pericolo. Mentre gli altri personaggi interpretano l’assenza di Steffy come un allontanamento volontario, il dottore cerca la verità. Il ritrovamento del telefono di Steffy a casa di Bill Spencer è la prova che Finn cercava. Anche Bill, inizialmente, non sarà di grande supporto: il magnate, pur con crescente scetticismo, ha tentato fino all’ultimo di offrire ospitalità e protezione a Luna.

Nella puntata in onda il 9 giugno, Finn si confronterà direttamente con Luna, intuendo qualcosa di sospetto. Nonostante i tentativi di depistaggio della ragazza, il dottore si convincerà che la vita di Steffy sia in pericolo.

Durante il confronto, Bill confesserà a Finn che Luna lo ha baciato due volte.

Nell’episodio del 10 giugno, Luna confesserà a Steffy di aver alterato i risultati del test del DNA per poter diventare a tutti gli effetti una Spencer. Infine, nella puntata del 13 giugno, anche il resto della famiglia Forrester inizierà a nutrire seri sospetti sulla sparizione di Steffy.

Nella prossima settimana, dopo estenuanti ricerche, Finn e Ridge arriveranno sul luogo della prigionia, proprio mentre le operazioni di demolizione staranno per iniziare. La tensione narrativa punterà tutto sulla fragilità della struttura e sulla determinazione di Luna a non lasciare scampo alla sua rivale.

Riepilogo ultime puntate della soap

Nelle recenti puntate trasmesse da Canale 5, la tensione è salita vertiginosamente dopo la scomparsa di Steffy. Inizialmente, tutti hanno ipotizzato un allontanamento volontario legato alla crisi matrimoniale con Finn. Mentre Finn si mostrava sempre più preoccupato, Ridge e Brooke hanno tentato invano di tranquillizzarlo.

Nel frattempo, Luna ha iniziato a mostrare segni di squilibrio, tentando di manipolare Bill, il quale ha cominciato a dubitare della sua sanità mentale. Steffy, imprigionata, ha infine intuito che la ragazza potrebbe aver falsificato il test di paternità e di essere coinvolta negli omicidi di Tom Starr e Hollis.