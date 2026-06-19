Montmartre, la serie tv franco-belga trasmessa da Canale 5 si avvia al finale di stagione. Le anticipazione sull'ultimissimo episodio in onda il 25 giugno.

Il viaggio nella Parigi della Belle Époque giunge al capolinea. Giovedì 25 giugno 2026, in prima serata su Canale 5, andrà in onda l'attesa ultima puntata del dramma storico in salsa soap intitolato Montmartre. Finora, il pubblico di Mediaset sembra aver risposto bene, apprezzando l'ambientazione parigina, con le sontuose scenografie e i costumi d’epoca.

Gli episodi 7 e 8 offriranno esito narrativo soddisfacente ai destini incrociati di Céleste, Arsène e Rose e lo faranno portando a galla un segreto a lungo celato.

C'è un legame di sangue con cui fare i conti. Céleste (interpreta da Alice Dufour) informerà Léon (Hugo Backer) di essere incinta, ammettendo però tutti i propri dubbi. La ballerina non si sente affatto pronta ad accogliere un figlio. Prima deve risolvere i propri tormenti. Si sentirà in un limbo finché non verrà trovato l'assassino di suo padre. Per tale ragione si rivolgerà a un medico per un aborto.

Il primo colpo di scena riguarderà proprio questa decisione. La protagonista cambierà idea all'ultimo minuto. Nel frattempo Léon si convincerà della presenza di una talpa in commissariato. Solo in questo modo riesce a spiegarsi come mai Taillard sia sempre un passo avanti.

Montmartre, ultima puntata: Céleste aspetta un bambino

Al castello, la contessa farà firmare a Rose dei documenti destinati a garantire al bambino il titolo. E con esso, la sicurezza economica. Quando la giovane donna partorisce, la contessa le porta subito via il neonato svelandole che, in realtà, le ha fatto firmare i documenti che sanciscono la sua rinuncia alla tutela del bambino.

Dopo la morte del padre, Arsène (interpretato da Victor Meutelet) e Georges (intepretato da Clément Moreau) apprendono dal notaio di aver ereditato la fabbrica di automobili Larcourt. Il problema è che l'eredità è gravata da uno spaventoso debito. A quel punto, Georges confesserà di essere al verde: ha accumulato tantissimi debiti di gioco.

Mettendosi a nudo, chiederà perdono ad Arsène per tutto il male che gli ha arrecato.

Sentendosi con le spalle al muro, Arsène venderà la sua azienda a Najar e Castelnau per permettere a Georges di ripagare i suoi debiti di gioco. Ma Georges non riuscirà a dimostrarsi degno di tanta generosità. In breve tempo, ricadrà nel suo vizio e tradirà la fiducia espressa dall'ingegnere automobilistico.

Il piano per incastrare Rochefort

Céleste, per via della gravidanza, rinuncerà a ballare. Suggerirà a Youri di sostituirla con dieci ballerine nude per l'attesissima festa di Capodanno del secolo. Héloïse, per non finire in sposa all'uomo scelto da suo padre, proporrà ad Arsène di unirsi in matrimonio con lei: un patto che potrebbe giovare a entrambi.

Rose cercherà rifugio da Céleste. Insieme cercheranno di coinvolgere il giudice Rochefort per farle riavere il bambino. Ma nel frattempo Léon scoprirà che Rochefort è in realtà Jean Taillard. Il giudice Rochefort approfittando della fragilità di Rose riuscirà a togliere di mezzo l'unica prova che lo collega a Taillard. La ballerina dovrà trovare il modo per incastrare il giudice e fargli confessare l'omicidio del padre. Il piano scatterà durante la festa di Capodanno al cabaret.

Nel frattempo, Rose tenterà un'azione disperata per salvare il piccolo Gustave. Secondo le anticipazioni, la giovane ex lavandaia s'intrufolerà nel castello della contessa de la Landes d'Orges con un ordigno. I destini di Céleste, Arsène e Rose si intrecceranno sempre di più.

E questo anche a causa del loro legame segreto: condividono lo stesso sangue. A svelare l'identità segreta di Rosa sarà la madre di Charles.

Riepilogo delle ultime puntate

L'appuntamento con il gran finale di Montmartre è fissato per giovedì 25 giugno alle ore 21:30 circa su Canale 5.

Come di consueto per le produzioni Mediaset, l'intera puntata sarà visibile anche in contemporanea streaming diretta e, successivamente, disponibile in modalità on-demand in modo del tutto gratuito sulla piattaforma Mediaset Infinity.

La soap ha finora raccontato i tormenti di Céleste, ballerina di punta dell'Éléphant Rose che indaga sulla misteriosa morte del padre, convinta che sia stato assassinato, e cerca tracce dei suoi fratelli scomparsi.

Per salvare il locale dal fallimento, la ballerina non ha esistato a introdurre audaci numeri di spogliarello e a organizzare incontri di boxe clandestini.

Accanto a lui si è mosso Arsène, ingegnere automobilistico, figlio di una potente ma un po' antiquata famiglia di industriali. Lottando contro i pregiudizi e la miopia della sua stessa famiglia, il giovane sta faticando a vivere liberamente una storia d'amore proibita per i tabù dell'epoca.

Nel frattempo Rose ha scoperto di essere rimasta incinta di un nobile. Dopo la morte di quest'ultimo, è stata accolta dalla suocera, la contessa de la Landes d'Orges, che tuttavia sembra intenzionata a ingannarla.