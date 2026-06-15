La serata televisiva di domenica 14 giugno 2026 ha delineato un quadro chiaro degli ascolti tv, con gli eventi sportivi a dominare la scena. La partita dei mondiali 2026 tra Olanda e Giappone, trasmessa su Rai1, si è imposta come il programma più seguito della prima serata, catturando l'attenzione di milioni di spettatori e superando nettamente la concorrenza.

L'incontro calcistico ha registrato un totale di 3.731.000 spettatori, raggiungendo un impressionante 28% di share. Nel dettaglio, il primo tempo ha appassionato 4.077.000 spettatori con il 26,4% di share, mentre il secondo tempo ha mantenuto un elevato interesse con 3.406.000 spettatori, salendo ulteriormente al 30,1% di share, a testimonianza del forte coinvolgimento del pubblico per l'evento sportivo.

La sfida della prima serata: tra calcio e fiction

Al secondo posto nella classifica della prima serata si è posizionata la serie turca Racconto di una Notte, andata in onda su Canale 5. La fiction ha raccolto 1.749.000 spettatori, pari al 15,2% di share, confermando un buon riscontro ma senza poter competere con l'evento calcistico.

Su Rai3, il meglio di Presadiretta ha attirato 853.000 spettatori, segnando il 5,6% di share. Italia1 ha proposto il film My Spy, che ha conquistato 795.000 spettatori e il 5,3% di share. La serie Elsbeth su Rai2 ha raggiunto 556.000 spettatori con il 4% di share.

Tra gli altri programmi del prime time, su Nove la replica de La Corrida ha collezionato 444.000 spettatori e il 4,4% di share.

Il documentario Unfit – La Psicologia di Donald Trump su La7 ha totalizzato 441.000 spettatori con il 3% di share. Su Rete4, il film Assassinio sul Nilo ha coinvolto 387.000 spettatori, ottenendo il 2,8% di share. Infine, Jumanji – The Next Level su Tv8 ha registrato 254.000 spettatori, pari all'1,9% di share.

Access prime time: la battaglia tra game show

Nella cruciale fascia dell'access prime time, la competizione è stata particolarmente accesa tra i due principali game show. La Ruota della Fortuna, trasmessa su Canale 5, ha prevalso, ottenendo un eccellente risultato con 4.362.000 spettatori e un elevato 27,2% di share.

Dall'altra parte, Affari Tuoi Mundial su Rai1 ha registrato 3.681.000 spettatori, con il 23,7% di share.

A precedere l'incontro serale, la fase di pre-partita dei Mondiali 2026 tra Olanda e Giappone è stata seguita da 2.730.000 spettatori, pari al 16,8% di share. Questi dati sottolineano la costante attrattiva degli eventi sportivi e dei game show nel panorama televisivo italiano, capaci di catalizzare l'attenzione di milioni di telespettatori.