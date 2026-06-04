La partita amichevole tra Lussemburgo e Italia, trasmessa su Rai1, ha dominato la prima serata del 3 giugno, affermandosi come il programma più visto. L'incontro ha catturato l'attenzione di quasi 4 milioni di telespettatori, raggiungendo un impressionante 21,7% di share e superando nettamente tutte le altre proposte televisive della fascia oraria.

I principali programmi della prima serata

Su Canale 5, il film 'Ticket to Paradise', con protagonisti George Clooney e Julia Roberts, si è posizionato come la seconda scelta della serata, attirando 2.053.000 spettatori e un 14,7% di share.

Rai3 ha offerto una nuova puntata di 'Chi l’ha Visto?', che ha confermato il suo successo tra i programmi di approfondimento, totalizzando 1.477.000 telespettatori e il 10,2% di share. Su La7, il programma 'Una Giornata Particolare' ha radunato 1.251.000 spettatori, pari al 7,7% di share.

Gli altri canali e l'access prime time

Tra gli altri canali, Italia 1 ha trasmesso il film 'Chiedimi se sono felice', che ha interessato 855.000 spettatori con il 5,2% di share. Rai2 ha proposto la serie 'Mare Fuori 6', ottenendo 726.000 spettatori e il 5,4%. Su Rete 4, il programma 'Realpolitik' ha registrato 506.000 spettatori e il 4,4% di share. Il Nove, con il film 'Tutto suo padre... e anche un po’ sua madre', ha raggiunto 405.000 spettatori e il 3,3%, mentre Tv8 ha trasmesso 'Italia’s Got Talent – Best Of', che ha totalizzato 264.000 spettatori e il 2,2%.

Nella fascia dell'access prime time, 'La Ruota della Fortuna' su Canale 5 ha ottenuto un eccellente risultato, conquistando 5.161.000 spettatori e un 26,8% di share. Da notare che 'Affari tuoi' su Rai1 non è andato in onda, lasciando spazio alla diretta della Nazionale di calcio.

Il quadro complessivo della serata televisiva

La serata del 3 giugno ha evidenziato la netta prevalenza dell'evento sportivo, con la partita della Nazionale che si conferma un appuntamento di grande richiamo per il pubblico televisivo. Nonostante ciò, gli altri canali hanno mantenuto risultati solidi, con film e programmi di approfondimento che sono riusciti a ritagliarsi una fetta significativa di spettatori, dimostrando la varietà delle preferenze del pubblico italiano.