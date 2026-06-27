La serata televisiva del 26 giugno ha visto un chiaro vincitore negli ascolti tv: la partita dei Mondiali 2026 tra Norvegia e Francia. L’incontro, trasmesso su Rai 1, ha dominato la prima serata, surclassando la concorrenza e confermando il forte richiamo degli eventi sportivi internazionali. Le altre reti, tra cui Canale 5 con L’Erede e Retequattro con Quarto Grado, hanno faticato a tenere il passo.

La netta vittoria dei Mondiali 2026 su Rai 1

Il match tra Norvegia e Francia, uno degli appuntamenti più attesi di questa fase del torneo, ha catturato l'attenzione di 4.351.000 telespettatori, raggiungendo un impressionante 28,9% di share.

Questo risultato ha permesso a Rai 1 di conquistare il gradino più alto del podio, dimostrando ancora una volta la capacità del servizio pubblico di attrarre un vasto pubblico con eventi di grande risonanza.

L’Erede e Quarto Grado inseguono a distanza

Alle spalle della corazzata sportiva, Canale 5 si è posizionata con il programma L’Erede, che ha totalizzato 1.668.000 telespettatori e un 13,6% di share. A seguire, su Retequattro, Quarto Grado ha interessato 1.034.000 telespettatori, ottenendo uno share del 9,7%. Questi dati evidenziano la difficoltà delle altre proposte nel competere con un evento di tale portata, che ha polarizzato l'audience della prima serata.

Gli altri programmi della prima serata

Fuori dal podio principale, Italia 1 ha trasmesso il film Indiana Jones e l’ultima crociata, che ha registrato 830.000 telespettatori e il 6,5% di share. Su Rai 3, il film Sissi – Destino di un’imperatrice è stato seguito da 722.000 telespettatori, pari a un 4,9% di share. La serie Noi, in onda su Rai 2, ha raggiunto 458.000 telespettatori con un 3,3% di share. Per quanto riguarda La7, Propaganda Live – Best ha totalizzato 342.000 telespettatori e il 3,2% di share. Infine, su Tv8, I delitti del BarLume – Il pozzo dei desideri ha interessato 345.000 telespettatori (2,5% di share), mentre sul Nove, I Migliori Fratelli di Crozza ha raccolto 296.000 telespettatori e il 2,1% di share.

Successo nell'access prime time per Canale 5

Anche nella fascia dell'access prime time, Canale 5 ha registrato un risultato significativo con La Ruota della Fortuna. Il popolare gioco ha totalizzato 4.196.000 telespettatori e un elevato 26,8% di share, confermando l'apprezzamento del pubblico per i programmi di intrattenimento anche prima della prima serata.