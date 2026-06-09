La serata televisiva dell’8 giugno ha offerto un panorama di ascolti tv variegato e competitivo, con le principali reti nazionali impegnate nella conquista del pubblico. Canale 5 ha debuttato con la prima puntata di ‘Super Karaoke’, condotto da Michelle Hunziker, che ha catturato l’attenzione di 2.181.000 spettatori, raggiungendo un significativo share del 19,1%. Contemporaneamente, Rai 1 ha proposto il film ‘Tutti tranne te’, una pellicola che ha coinvolto un numero maggiore di telespettatori, precisamente 2.417.000, pari a un 15,8% di share.

La prima serata: sfida tra intrattenimento e cinema

La competizione in prima serata si è focalizzata sulla nuova proposta di Canale 5 e l’offerta cinematografica di Rai 1. Il programma musicale ‘Super Karaoke’, con il suo ritorno dopo oltre dieci anni, ha segnato un buon debutto, dimostrando il potenziale del format. Il film ‘Tutti tranne te’, con protagonisti Sydney Sweeney e Glen Powell, ha invece prevalso in termini di spettatori totali, confermando l’apprezzamento del pubblico per il grande schermo.

Anche le altre reti hanno presentato un’offerta diversificata. Rai 3 ha trasmesso lo speciale ‘Mussolini – Le Verità Nascoste’, che ha interessato 1.009.000 spettatori, ottenendo il 6,7% di share.

Su Italia 1, il film ‘Hunter’s Prayer – In fuga’ ha registrato 836.000 spettatori e il 5% di share. La7, con il suo appuntamento settimanale ‘Propaganda Live’, ha raggiunto 777.000 spettatori, pari al 6,2% di share. Rete 4 ha proposto ‘Quarta Repubblica’, un programma che ha tenuto incollati allo schermo 772.000 spettatori, con uno share del 6,6%. Rai 2, con il gran finale di ‘The Unknown – Fino all’Ultimo Bivio’, ha coinvolto 579.000 spettatori, pari al 3,7% di share. Infine, Il Nove ha convinto 474.000 spettatori con ‘Little Big Italy’, registrando il 3% di share.

Access prime time: ‘La Ruota della Fortuna’ leader

Nella fascia dell’access prime time, la sfida tra Canale 5 e Rai 1 ha visto un chiaro vincitore.

‘La Ruota della Fortuna’ su Canale 5 ha dominato la serata, totalizzando un ascolto medio di 4.825.000 spettatori e un impressionante 25,1% di share. Il quiz ha così superato ‘Affari Tuoi’ di Rai 1, che ha comunque ottenuto un ottimo riscontro con 4.352.000 spettatori e uno share del 22,6%. Questi dati sottolineano la costante forza dei format storici nel catturare e mantenere l’attenzione del pubblico nella fascia preserale, dimostrando la loro capacità di generare fidelizzazione.

Bilancio della serata: varietà e conferme

La serata dell’8 giugno ha confermato la tendenza a una distribuzione degli ascolti tra generi televisivi diversi, dai quiz ai film, dai talk show agli speciali di approfondimento.

Il debutto di ‘Super Karaoke’ ha rappresentato un successo per Canale 5, che ha saputo proporre una novità capace di attrarre un’ampia fetta di pubblico. Rai 1, dal canto suo, ha ribadito la sua consolidata capacità di coinvolgere un elevato numero di spettatori con le sue proposte cinematografiche. Le altre emittenti hanno mantenuto una presenza significativa nel panorama televisivo, offrendo valide alternative di intrattenimento e informazione che hanno saputo conquistare la propria audience.